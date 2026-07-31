"Промінь надії": українські лікарні встановили сонячні електростанції потужністю майже 3250 кВт

З січня до кінця липня 2026 року 40 українських лікарень в межах програми "Промінь надії" встановили сонячні електростанції загальною потужністю 3249 кВт. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу медичного обладнання та захистити заклади від відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Масштаби та етапи проєкту

Наразі тривають роботи з розширення мережі автономних джерел живлення в медичних закладах:

113 об’єктів перебувають на різних стадіях реалізації;

5 закладів охорони здоров’я перебувають на завершальному етапі;

144 медичних заклади перебувають на етапі розробки технічних рішень.

Джерела фінансування та партнери

Введення в експлуатацію обладнання в перших 40 медичних закладах відбулося за рахунок міжнародної допомоги:

30 закладів забезпечено за фінансування Німеччини;

5 закладів — за підтримки Швеції;

3 заклади — за підтримки Великобританії;

2 заклади — за підтримки Європейського Союзу.

Про програму

Програма "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України. Вона реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Ціль програми — підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи.

Нагадаємо, Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб обладнали понад 200 сонячними панелями з акумуляторами. Автономна система збереже роботу обладнання та температурний режим для вакцин під час відключень світла.