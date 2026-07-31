Зарплати в Польщі: де працівники отримали найбільше підвищення

Зарплати в логістичній галузі Польщі за рік зросли на 8,1% і сягнули 9522 злотих (близько $2400). Натомість у виробництві харчових продуктів підвищення становило лише 3,1%, що стало найнижчим показником серед ключових секторів польської економіки.

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать результати дослідження аналітичного центру міжнародної компанії Gremi Personal.

У яких галузях зарплати зростали найшвидше

Після логістики найвищі темпи зростання заробітних плат зафіксували у виробництві транспортного обладнання, де середня зарплата збільшилася на 7,1% — до 10 482 злотих.

До переліку галузей із найпомітнішим підвищенням оплати праці також увійшли:

легка промисловість — зростання на 6%, до 6602 злотих;

готельно-ресторанний бізнес — на 5,9%, до 6783 злотих;

будівництво — на 5,4%, до 8913 злотих;

машинобудування — на 5,3%, до 9873 злотих;

роздрібна торгівля — на 5,3%, до 6973 злотих;

переробна промисловість — на 5,1%, до 8723 злотих.

Найповільніше зарплати зростали в харчовій промисловості, де вони збільшилися лише на 3,1% — до 7704 злотих.

У меблевій галузі приріст становив 4,3% (до 6877 злотих), в автомобілебудуванні — 4,4% (до 10 487 злотих), а в металургії — 4,7% (до 9322 злотих).

Чому зарплати зростають нерівномірно

Засновник Gremi Personal Євген Кіріченко пояснює, що роботодавці більше не беруть участі в загальній "зарплатній гонці" й підвищують оклади лише в тих секторах, де збільшуються обсяги виробництва та продажів.

"Сьогодні ринок праці вже не реагує однаково на дефіцит персоналу. Бізнес дедалі уважніше оцінює економічну ситуацію в кожній галузі. Там, де попит зростає, компанії й надалі конкурують за працівників підвищенням зарплат. Натомість там, де виробництво чи продажі залишаються слабкими, роботодавці переходять до політики контролю витрат і значно обережніше підходять до перегляду оплати праці", — зазначає він.

Які галузі стали драйверами зростання зарплат

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у травні обсяг промислового виробництва збільшився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак ситуація в різних секторах суттєво відрізнялася.

Логістика. За даними Colliers, у першому кварталі попит на складські площі зріс більш ніж на 40%. Це змусило компанії прискорити найм персоналу, збільшити зарплати та активніше залучати працівників через кадрові агенції.

Оборонна промисловість і виробництво спецтранспорту. У травні продажі транспортного обладнання, зокрема продукції оборонного призначення та техніки для інфраструктурних проєктів, збільшилися на 60,5%. Експерти пов'язують таку динаміку з розширенням оборонних замовлень, зокрема в межах програми SAFE, у рамках якої Польщі було погоджено фінансування обсягом до 43,7 млрд євро. Це сприяло зростанню попиту на продукцію підприємств і загострило конкуренцію за працівників.

Харчова промисловість. Після скорочення продажів у квітні на 1,9% у травні галузь продемонструвала мінімальне зростання — лише на 0,8%. Через це компанії утримуються від значного підвищення зарплат.

Меблева та легка промисловість. Продажі меблів у травні скоротилися на 7,1%, а продукції легкої промисловості — на 13,7%. Це позначилося і на рівні оплати праці, який залишається одним із найнижчих у промисловому секторі.

Автомобілебудування. Попри скорочення продажів на 4,4%, підприємства намагаються зберегти кваліфікованих фахівців, тому зарплати в галузі залишаються одними з найвищих.

Чого очікувати до кінця року

Загалом темпи зростання зарплат у Польщі поступово сповільнюються. Якщо у 2024–2025 роках ринок праці демонстрував стрімкішу динаміку, то зараз середня зарплата в бізнес-секторі становить 9173 злотих, що на 5,8% більше, ніж рік тому.

Аналітики прогнозують, що в другій половині року масового підвищення зарплат не відбудеться. Роботодавці й надалі переглядатимуть рівень оплати праці вибірково, орієнтуючись насамперед на дефіцит кадрів і фінансові результати конкретних галузей.

Нагадаємо, у липні 2026 року медіанна зарплата в Україні становить 27 712 грн, а після сплати податків працівники отримують близько 21 тис. грн. Найвищі зарплати традиційно пропонують в ІТ: досвідчені розробники можуть заробляти до 175 тис. грн на місяць. Водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від регіону — найвищі зарплати, як і раніше, пропонують у Києві.

Українські біженці у Польщі отримують зарплатню у середньому 973 євро на місяць, що значно менше ніж в інших країнах Європи. При цьому поляки заробляють 1 227 євро.