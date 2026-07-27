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Середня зарплата в Україні у липні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці України станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Україні
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на липень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з липнем 2025 року
Середня зарплата в Україні
Ринок праці України у липні 2026 року продовжує функціонувати в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, але нерівномірного зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.
Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіанна зарплата за вакансіями становить близько 21–30 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО та 5% військового збору) на руки залишається приблизно 16,2–23,1 тис. грн.
При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своєю медіаною за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці України у липні 2026 року продовжує демонструвати стабільну, але стриману динаміку зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні зараз становить:
- 27 712 грн за вакансіями (на основі 337 740 пропозицій);
- 25 702 грн за резюме (на основі 521 126 кандидатів).
У літній сезон ринок традиційно демонструє підвищену активність роботодавців у низці галузей, особливо в туризмі, сільському господарстві та сервісі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Кількість кандидатів (337 740 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей, дефіцит кандидатів зберігається.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 64 601 вакансій (19,04%);
- Безкоштовне навчання — 52 181 вакансій (15,45%);
- Знижки співробітникам — 26 534 вакансій (7,86%);
- Регулярний перегляд зарплат — 25 140 вакансій (7,44%);
- Офіс з генератором — 19 771 вакансій (5,85%);
- Медичне страхування — 20 758 вакансій (6,15%).
Показово, що офіс з генератором продовжує входити до топ-переваг загалом по Україні — частка роботодавців, що вважають це конкурентною перевагою, залишається помітною.
Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на липень 2026
Серед вакансій в Україні структура виглядає так:
- Державний сектор — 34%;
- Роздрібна торгівля, рітейл — 25%;
- Сили оборони України — 22%;
- Промисловість та виробництво — 10%;
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт-експорт — 9%.
Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують значну частину всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.
По резюме структура виглядає так:
- Студенти та робота без досвіду — 28%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 25%;
- Торгівля — 19%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 15%;
- Логістика, митниця, склад — 14%.
Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.
Таким чином, ринок праці України продовжує демонструвати структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.
У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (39 875 вакансій), продавець (22 412 вакансій), водій (15 915 вакансій), працівник складу (14 625 вакансій) та водій на авто фірми (10 976 вакансій).
Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні зосереджені переважно в IT-секторі. Так, Senior.NET-розробник може розраховувати на 175 000 грн на місяць, а директору в ІТ-технологіях пропонують 165 000 грн. А от старший розробник ASP.NET та старший розробник Full Stack пропонують по 135 000 грн на місяць. Трохи менше пропонують старшому розробнику PHP: 132 500 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці України виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:
- продавець — 85 749 резюме;
- менеджер з продажу — 60 011 резюме;
- оператор колл-центру — 45 397 резюме;
- оператор введення даних — 43 166 резюме;
- офіс-менеджер — 42 843 резюме.
Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують керівники IT-напрямків: близько 170 000 грн на місяць. Провідні програмісти просять 130 000 грн на місяць, а провідний розробник групи iOS — 140 000 грн на місяць.
Порівняння з липнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці України у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила 21 607 грн (на основі 396 712 пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — 22 085 грн (на основі 535 000 кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата за вакансіями зросла з 21 607 грн до 27 712 грн — приблизно на 28,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зарплатні очікування кандидатів також зросли — з 22 085 грн до 25 702 грн, тобто на 16,4%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.
Кількість вакансій по Україні скоротилася приблизно на 14,9% — з 396 712 у відповідному періоді 2025 року до 337 740 у липні 2026 року.
Це може відображати більш стриману активність роботодавців у відкритті нових вакансій та оптимізацію кадрової політики в умовах економічної невизначеності. Водночас на цю динаміку частково міг вплинути і сезонний чинник, адже влітку активність на ринку праці традиційно змінюється.
Загалом ринок праці України у липні 2026 року продовжує демонструвати динаміку зарплат на фоні змін кількості вакансій та кандидатів. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.
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