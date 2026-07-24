Середня зарплата в Одесі у липні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці , зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Одеса залишається одним із ключових ринків праці на півдні України — і значна частина динаміки пов'язана з поступовим відновленням ділової активності, туристичної та логістичної інфраструктури міста. Зарплати в місті зростають, проте нерівномірно: сектори логістики, торгівлі та управлінських позицій суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.

Для пересічного одесита реальна картина виглядає так: якщо медіанна зарплата за вакансіями становить близько 20–26 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО та 5% військового збору) на руки залишається приблизно 15,4–20,0 тис. грн.

При цьому Одеса поступово наближається до загальноукраїнських показників — насамперед завдяки відновленню бізнес-активності та поступовому притоку інвестицій у портову й логістичну галузі.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Одеси у липні 2026 року демонструє помірну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів півдня України. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Одесі зараз становить:

27 481 грн за вакансіями (на основі понад 14 770 пропозицій);

25 059 грн за резюме (на основі понад 43 651 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, однак демонструє стабільну активність роботодавців — особливо у сферах торгівлі, логістики та сервісу.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (43 651] резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається певне зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують одеські роботодавці понад зарплату:

Безкоштовне навчання — 3 071 вакансій (20,79%);

Бонуси та премії — 2 991 вакансій (20,25%);

Безкоштовні обіди — 1 361 вакансій (9,21%);

Медичне страхування — 1 280 вакансій (8,67%);

Знижки співробітникам — 1 119 вакансій (8,12%);

Регулярний перегляд зарплат — 1 145 вакансій (7,75%);

Показово, що наявність генератора в офісі залишається вагомим аргументом і для одеських роботодавців. Певна частка з них вважає це конкурентною перевагою — пряме відображення безпекового фактора та перебоїв з електроенергією, які вплинули на пріоритети шукачів роботи по всій Україні.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на липень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Одесі структура виглядає так:

Роздрібна торгівля та рітейл — 26%;

Державний сектор — 27%;

Сили оборони України — 22%;

Оптова торгівля, дистрибуція — 14%;

Готелі, ресторани та розважальні комплекси — 11%].

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от по резюме структура виглядає наступним чином:

Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 25%;

Робота для студентів та без досвіду — 25%;

Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 20%;

Торгівля — 15%;

Маркетинг та реклама — 15%.

Ринок праці Одеси демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях. У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата відносно невисока, а в сегментах сервісу і масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Одесі у липні лідирують: військовослужбовець (1754 вакансій), водій (807 вакансій), продавець (1 127 вакансій) та працівник складу (614 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 541 вакансій.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Одесі зосереджені в секторі оборони та ІТ-сфері. Так, старшому розробнику Python пропонують зарплату близько 185 000 грн на місяць, Backend-програмісту — 185 000 грн. А от старшому стрільцю-оператору, старшому гранатометнику та старшому розвіднику готові платити 122 500 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці Одеси виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу;

оператор колл-центру;

оператор чату;

оператор введення даних;

менеджер з продажу B2C.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 110 000–150 000 грн на місяць.

Порівняння з липнем 2025 року

Ринок праці Одеси у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 047 грн (на основі близько 17 231 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 21 189 грн (на основі близько 44 982 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла приблизно на 19,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що відповідає загальноукраїнській тенденції зростання номінальних зарплат на тлі інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій в Одесі скоротилася приблизно на 14,3% — з близько 17 231 у III кварталі 2025 року до 14 770 у липні 2026 року. Це може бути пов'язано як зі зміною активності роботодавців у розміщенні вакансій, так і з сезонними коливаннями на ринку праці.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів скоротилася приблизно на 3,0% — з 44 982 у III кварталі 2025 року до 43 651 у липні 2026 року. Водночас співвідношення вакансій і резюме змінилося незначно: на одну вакансію, як і раніше, припадає близько трьох кандидатів. Це свідчить про відносно стабільний баланс між попитом і пропозицією на ринку праці, хоча конкуренція за окремі вакансії могла дещо зрости.

Загалом ринок праці Одеси демонструє динаміку зарплат на фоні змін загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.

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