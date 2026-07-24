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Середня зарплата в Києві у липні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Києві
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на липень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з липнем 2025 року
Середня зарплата в Києві
Зарплати в місті ростуть нерівномірно. IT-спеціалісти, фінансисти та топ-менеджери суттєво тягнуть середній показник вгору, тоді як масові спеціальності у торгівлі та послугах залишаються значно скромнішими.
Для пересічного киянина реальна картина виглядає так, що якщо медіана вакансій 30–39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 23–26 тис. грн.
При цьому Київ залишається беззаперечним лідером за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Різниця з середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 20–25%, що і надалі стимулює внутрішню міграцію спеціалістів до столиці.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Києва у липні 2026 року продовжує демонструвати стійке зростання зарплат — попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві зараз становить:
- 35 483 грн за вакансіями (на основі понад 112 510 тис. пропозицій);
- 30 933 грн за резюме (на основі понад 242 939 тис. кандидатів).
Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула близько 35 000 грн на основі понад 112 тис. пропозицій. Те, що вакансій стало більше, у порівнянні з минулим місяцем, може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.
Водночас кількість кандидатів у липні збільшилася, а медіана становить приблизно 30 000 грн на основі понад 242 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно зменшується активність на ринку праці: частина людей відкладає зміну роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу у пошуку.
У результаті ринок поступово зміщується у бік роботодавця, який змушений боротися за меншу кількість доступних кандидатів.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 26 009 вакансій (23,12%);
- Безкоштовне навчання — 20 117 вакансій (17,88%);
- Офіс біля метро — 11 766 вакансій (10,46%);
- Регулярний перегляд зарплат — 11 491 вакансій (10,21%);
- Знижки співробітникам — 10 725 вакансій (9,53%).
- Офіс з генератором — 10 465 вакансій (9,3%);
Показово, що наявність генератора в офісі залишається суттєвим аргументом для кандидатів. Певна частка роботодавців у Києві вважає це конкурентною перевагою — прямий відгук на безпековий фактор та перебої з електроенергією, які вплинули на переваги шукачів роботи.
Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на липень 2026
Серед вакансій у Києві структура виглядає так:
- Роздрібна торгівля, ритейл — 35%;
- Сили оборони України — 24%;
- Державний сектор —19%;
- Промисловість та виробництво — 11%;
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 11%.
Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу. IT та маркетинг залишаються стабільними, але не домінують у структурі вакансій.
А от по резюме структура виглядає так:
- Студенти та робота без досвіду — 31%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;
- IT сектор — 15%;
- Маркетинг, реклама та PR — 15%.
Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегменті, а також серед тих, хто шукає стартову роботу без досвіду. IT і маркетинг мають відносно більшу частку серед кандидатів, ніж серед вакансій, що підсилює конкуренцію в цих сферах.
Таким чином, роботодавці активно створюють попит у продажах, сервісі та початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» та стабільних напрямках або шукають перший досвід. Через це спостерігається дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей — дефіцит кадрів, а в адміністративних та частково IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Станом на липень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 11 093 пропозицій. Далі чимало компаній запрошують на посаду продавця (6 364 вакансій), директора (3 743 пропозицій) працівника складу (3 170 вакансій) та водіїв (3150 пропозицій).
Найбільш високооплачувані пропозиції зустрічаються на вакансіях коваля (200 000 грн) та директора із закупівель (165 тис. грн на місяць). Трохи менше збираються платити представникам IT-сектора:
- Старший розробник Embed — 162 500 грн;
- Прохідник — 135 000 грн;
- Старший розробник ASP.NET — 135 000 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці у Києві виглядає таким чином, що значна кількість кандидатів шукають «офісні» професії:
- менеджер з продажів — 31 267 резюме;
- оператор колл-центру — 28 732 резюме;
- оператор чату — 27 397 резюме;
- інженер технічної підтримки — 24 443 резюме;
- продавець — 24 533 резюме.
Щодо оплати праці, найбільше наразі просять:
- Старший розробник Android — 180 000 грн;
- Провідний розробник групи iOS —160 000 грн;
- Директор з інвестицій — 144 000 грн;
- Старший iOS розробник — 140 000 грн;
- Провідний розробник на C++ — 130 000 грн.
Порівняння з липнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував наступну динаміку:
- 28 643 грн за вакансіями (на основі понад 116 тис. пропозицій);
- 28 156 грн за резюме (на основі понад 250 тис. кандидатів).
Кількість вакансій у Києві очевидно зростає: з 28 тис. у 2025 році до 35 тис. у 2026 році, що відповідає зміні приблизно на 25%. Це може свідчити про зміну ділової активності в столиці, коригування штату компаній або перенесення бізнесу до інших регіонів країни.
Кількість кандидатів при цьому більш-менш стабільна. У Києві показник змінився з 250 тис. у 2025 році до 242 тис. у 2026 році — приблизно 3,2. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним з боку пошукачів: частина людей вже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово відклала активний пошук роботи у літній період.
Загалом ринок праці демонструє зміни в балансі попиту та пропозиції на фоні динаміки зарплат і коливань кількості вакансій. Це формує ситуацію, де роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію.
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