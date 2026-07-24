Середня зарплата в Києві у липні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці , зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Зарплати в місті ростуть нерівномірно. IT-спеціалісти, фінансисти та топ-менеджери суттєво тягнуть середній показник вгору, тоді як масові спеціальності у торгівлі та послугах залишаються значно скромнішими.

Для пересічного киянина реальна картина виглядає так, що якщо медіана вакансій 30–39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 23–26 тис. грн.

При цьому Київ залишається беззаперечним лідером за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Різниця з середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 20–25%, що і надалі стимулює внутрішню міграцію спеціалістів до столиці.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Києва у липні 2026 року продовжує демонструвати стійке зростання зарплат — попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві зараз становить:

35 483 грн за вакансіями (на основі понад 112 510 тис. пропозицій);

30 933 грн за резюме (на основі понад 242 939 тис. кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула близько 35 000 грн на основі понад 112 тис. пропозицій. Те, що вакансій стало більше, у порівнянні з минулим місяцем, може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Водночас кількість кандидатів у липні збільшилася, а медіана становить приблизно 30 000 грн на основі понад 242 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно зменшується активність на ринку праці: частина людей відкладає зміну роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу у пошуку.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

У результаті ринок поступово зміщується у бік роботодавця, який змушений боротися за меншу кількість доступних кандидатів.

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 26 009 вакансій (23,12%);

Безкоштовне навчання — 20 117 вакансій (17,88%);

Офіс біля метро — 11 766 вакансій (10,46%);

Регулярний перегляд зарплат — 11 491 вакансій (10,21%);

Знижки співробітникам — 10 725 вакансій (9,53%).

Офіс з генератором — 10 465 вакансій (9,3%);

Показово, що наявність генератора в офісі залишається суттєвим аргументом для кандидатів. Певна частка роботодавців у Києві вважає це конкурентною перевагою — прямий відгук на безпековий фактор та перебої з електроенергією, які вплинули на переваги шукачів роботи.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на липень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій у Києві структура виглядає так:

Роздрібна торгівля, ритейл — 35%;

Сили оборони України — 24%;

Державний сектор —19%;

Промисловість та виробництво — 11%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 11%.

Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу. IT та маркетинг залишаються стабільними, але не домінують у структурі вакансій.

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от по резюме структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 31%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 16%;

IT сектор — 15%;

Маркетинг, реклама та PR — 15%.

Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегменті, а також серед тих, хто шукає стартову роботу без досвіду. IT і маркетинг мають відносно більшу частку серед кандидатів, ніж серед вакансій, що підсилює конкуренцію в цих сферах.

Таким чином, роботодавці активно створюють попит у продажах, сервісі та початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» та стабільних напрямках або шукають перший досвід. Через це спостерігається дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей — дефіцит кадрів, а в адміністративних та частково IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Станом на липень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 11 093 пропозицій. Далі чимало компаній запрошують на посаду продавця (6 364 вакансій), директора (3 743 пропозицій) працівника складу (3 170 вакансій) та водіїв (3150 пропозицій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції зустрічаються на вакансіях коваля (200 000 грн) та директора із закупівель (165 тис. грн на місяць). Трохи менше збираються платити представникам IT-сектора:

Старший розробник Embed — 162 500 грн;

Прохідник — 135 000 грн;

Старший розробник ASP.NET — 135 000 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці у Києві виглядає таким чином, що значна кількість кандидатів шукають «офісні» професії:

менеджер з продажів — 31 267 резюме;

оператор колл-центру — 28 732 резюме;

оператор чату — 27 397 резюме;

інженер технічної підтримки — 24 443 резюме;

продавець — 24 533 резюме.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо оплати праці, найбільше наразі просять:

Старший розробник Android — 180 000 грн;

Провідний розробник групи iOS —160 000 грн;

Директор з інвестицій — 144 000 грн;

Старший iOS розробник — 140 000 грн;

Провідний розробник на C++ — 130 000 грн.

Порівняння з липнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував наступну динаміку:

28 643 грн за вакансіями (на основі понад 116 тис. пропозицій);

28 156 грн за резюме (на основі понад 250 тис. кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій у Києві очевидно зростає: з 28 тис. у 2025 році до 35 тис. у 2026 році, що відповідає зміні приблизно на 25%. Це може свідчити про зміну ділової активності в столиці, коригування штату компаній або перенесення бізнесу до інших регіонів країни.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів при цьому більш-менш стабільна. У Києві показник змінився з 250 тис. у 2025 році до 242 тис. у 2026 році — приблизно 3,2. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним з боку пошукачів: частина людей вже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово відклала активний пошук роботи у літній період.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці демонструє зміни в балансі попиту та пропозиції на фоні динаміки зарплат і коливань кількості вакансій. Це формує ситуацію, де роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію.

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