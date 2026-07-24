Средняя зарплата в Киеве в июле 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по рынку труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Киева по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в июле 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Зарплаты в городе растут неравномерно. IT-специалисты, финансисты и топ-менеджеры существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые специальности в торговле и услугах остаются значительно скромнее.

Для рядового киевлянина реальная картина выглядит так, что если медиана вакансий 30–39 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остается около 23–26 тыс. грн.

При этом Киев остается безусловным лидером по уровню зарплат среди всех регионов Украины. Разница со среднеукраинским показателем по вакансиям составляет около 20–25%, что и далее стимулирует внутреннюю миграцию специалистов в столицу.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Киева в июле 2026 года продолжает демонстрировать устойчивый рост зарплат — несмотря на продолжающуюся войну, столица остается главным экономическим магнитом страны с самым высоким уровнем оплаты труда. По данным robota.ua, медианная зарплата в Киеве сейчас составляет:

35 483 грн по вакансиям (на основе более 112 510 тыс. предложений);

30 933 грн по резюме (на основе более 242 939 тыс. кандидатов).

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Медианная зарплата в вакансиях в Киеве достигла около 35 000 грн на основе более 112 тыс. предложений. То, что вакансий стало больше по сравнению с прошлым месяцем, может свидетельствовать как о сезонных колебаниях рынка, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Одновременно количество кандидатов в июле увеличилось, а медиана составляет примерно 30 000 грн на основе более 242 тыс. кандидатов. В теплый сезон традиционно снижается активность на рынке труда: часть людей откладывает смену работы, переходит к сезонной занятости или берет паузу в поиске.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

В результате рынок постепенно смещается в сторону работодателя, который вынужден бороться за меньшее количество доступных кандидатов.

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают киевские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 26 009 вакансий (23,12%);

Бесплатное обучение — 20 117 вакансий (17,88%);

Офис возле метро — 11 766 вакансий (10,46%);

Регулярный пересмотр зарплат — 11 491 вакансий (10,21%);

Скидки сотрудникам — 10 725 вакансий (9,53%).

Офис с генератором — 10 465 вакансий (9,3%);

Показательно, что наличие генератора в офисе остается существенным аргументом для кандидатов. Определенная доля работодателей в Киеве считает это конкурентным преимуществом — прямой отклик на фактор безопасности и перебои с электроэнергией, которые повлияли на предпочтения соискателей.

Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на июль 2026

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Киеве структура выглядит так:

Розничная торговля, ритейл — 35%;

Силы обороны Украины — 24%;

Государственный сектор — 19%;

Промышленность и производство — 11%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт — 11%.

Это свидетельствует о том, что работодатели больше всего ориентируются на массовый найм на стартовых и сервисных ролях, а также на продажи как ключевой драйвер бизнеса. IT и маркетинг остаются стабильными, но не доминируют в структуре вакансий.

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

А вот по резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 31%;

Административный персонал, водители, курьеры — 24%;

Продажи и клиент-менеджмент — 16%;

IT сектор — 15%;

Маркетинг, реклама и PR — 15%.

Значительная часть кандидатов сосредоточена в административном и сервисном сегменте, а также среди тех, кто ищет стартовую работу без опыта. IT и маркетинг имеют относительно большую долю среди кандидатов, чем среди вакансий, что усиливает конкуренцию в этих сферах.

Таким образом, работодатели активно создают спрос в продажах, сервисе и начальных позициях, тогда как кандидаты чаще концентрируются в более «офисных» и стабильных направлениях или ищут первый опыт. Из-за этого наблюдается дисбаланс, где в части сервисных и продажных ролей — дефицит кадров, а в административных и частично IT и маркетинге — высокая конкуренция среди кандидатов.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на июль 2026 года больше всего вакансий предлагают на должность военнослужащих — 11 093 предложения. Далее немало компаний приглашают на должность продавца (6 364 вакансии), директора (3 743 предложения), работника склада (3 170 вакансий) и водителей (3 150 предложений).

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения встречаются на вакансиях кузнеца (200 000 грн) и директора по закупкам (165 тыс. грн в месяц). Немного меньше собираются платить представителям IT-сектора:

Старший разработчик Embed — 162 500 грн;

Проходчик — 135 000 грн;

Старший разработчик ASP.NET — 135 000 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда в Киеве выглядит таким образом, что значительное количество кандидатов ищут «офисные» профессии:

менеджер по продажам — 31 267 резюме;

оператор колл-центра — 28 732 резюме;

оператор чата — 27 397 резюме;

инженер технической поддержки — 24 443 резюме;

продавец — 24 533 резюме.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается оплаты труда, больше всего сейчас просят:

Старший разработчик Android — 180 000 грн;

Ведущий разработчик группы iOS — 160 000 грн;

Директор по инвестициям — 144 000 грн;

Старший iOS разработчик — 140 000 грн;

Ведущий разработчик на C++ — 130 000 грн.

Сравнение с июлем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Киева в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику:

28 643 грн по вакансиям (на основе более 116 тыс. предложений);

28 156 грн по резюме (на основе более 250 тыс. кандидатов).

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Киеве очевидно растет: с 28 тыс. в 2025 году до 35 тыс. в 2026 году, что соответствует изменению примерно на 25%. Это может свидетельствовать об изменении деловой активности в столице, корректировке штата компаний или переносе бизнеса в другие регионы страны.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов при этом более-менее стабильно. В Киеве показатель изменился с 250 тыс. в 2025 году до 242 тыс. в 2026 году — примерно на 3,2%. Это может указывать на то, что рынок труда стал менее конкурентным со стороны соискателей: часть людей уже трудоустроена, часть перешла к сезонной занятости или временно отложила активный поиск работы в летний период.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда демонстрирует изменения в балансе спроса и предложения на фоне динамики зарплат и колебаний количества вакансий. Это формирует ситуацию, где работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию.

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