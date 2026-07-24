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Середня зарплата у Львові у липні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата у Львові
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на липень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з липнем 2025 року
Середня зарплата у Львові
Львів залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — і значна частина цієї динаміки пов'язана з активним припливом релокованих компаній та IT-спеціалістів із інших регіонів. Зарплати у місті зростають, проте нерівномірно: технологічний та управлінський сектори суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.
Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 20–22 тис. грн.
При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками — насамперед завдяки зростанню IT-кластера та переїзду бізнесів із постраждалих від війни регіонів.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Львова у липні 2026 року демонструє стабільну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові зараз становить:
- 27 529 грн за вакансіями (на основі понад 17 581 пропозицій);
- 26 227 грн за резюме (на основі понад 53 112 кандидатів).
Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, однак демонструє стійку активність роботодавців — особливо у сферах IT, торгівлі та сервісу.
Кількість кандидатів (53 112 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається певне зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 3 371 вакансій (19,17%);
- Безкоштовне навчання — 2 636 вакансій (14,99%);
- Знижки співробітникам — 1 609 вакансій (9,15%);
- Регулярний перегляд зарплат — [ЦИФРА] вакансій ([%]);
- Корпоративні заходи — 1 360 вакансій (7,74%);
- Медичне страхування — 989 вакансій (5,63%).
Структура додаткових переваг демонструє, що роботодавці у Львові роблять ставку не лише на рівень заробітної плати. Фінансові стимули у вигляді бонусів і премій поєднуються з інвестиціями у розвиток працівників, корпоративними пільгами та медичним страхуванням. Це відображає тенденцію до комплексної конкуренції за персонал, коли вирішальне значення для кандидатів має не лише розмір зарплати, а й загальний пакет умов праці.
Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на липень 2026
Серед вакансій у Львові структура виглядає так:
- Державний сектор — 39%;
- Роздрібна торгівля та рітейл — 24%;
- Готелі, ресторани та розважальні комплекси — 11%;
- Оптова торгівля, дистрибуція — 12%;
- Оборонний сектор — 12%.
А от по резюме структура виглядає наступним чином:
- Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 25%;
- Робота для студентів та без досвіду — 28%;
- Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 19%;
- Торгівля — 15%;
- Маркетинг та реклама — 14%.
Ринок праці Львова демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях. У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата відносно невисока, а в сегментах сервісу і масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій у Львові у липні лідирують: військовослужбовець (1 293 вакансій), водій (1 112 вакансій), продавець (1 184 вакансій) та працівник складу (779 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 664 вакансій.
Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові зосереджені в секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, головному інженеру-конструктору на виробництві пропонують зарплату близько 190 250 грн на місяць, директору з продажу — 110 000 грн. старшому розвіднику та стрільцю-санітарці 110 000 готові платити, командир міномета може розраховувати на зарплату 105 157 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці Львова виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:
- менеджер з продажу;
- оператор колл-центру;
- оператор чату;
- оператор введення даних;
- менеджер з продажу B2C.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 110 000–160 000 грн на місяць.
Порівняння з липнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці Львова у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 254 грн (на основі близько 20 947 пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — близько 23 197 грн (на основі близько 50 437 кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях за рік зросла приблизно на 18,4%, а медіанні зарплатні очікування кандидатів — на 13,1%.
Водночас кількість вакансій скоротилася приблизно на 16,1%, тоді як кількість кандидатів зросла на 5,3%. Це свідчить про певне посилення конкуренції на ринку праці Львова: на одну вакансію зараз припадає більше потенційних претендентів, ніж роком раніше.
Загалом ринок праці Львова демонструє динаміку зарплат на фоні змін загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.
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