Середня зарплата у Львові у липні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб показати ситуацію на ринку праці Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у липні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата у Львові

Середня зарплата на львівському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Львів залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — і значна частина цієї динаміки пов'язана з активним припливом релокованих компаній та IT-спеціалістів із інших регіонів. Зарплати у місті зростають, проте нерівномірно: технологічний та управлінський сектори суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.

Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 20–22 тис. грн.

При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками — насамперед завдяки зростанню IT-кластера та переїзду бізнесів із постраждалих від війни регіонів.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Львова у липні 2026 року демонструє стабільну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові зараз становить:

27 529 грн за вакансіями (на основі понад 17 581 пропозицій);

26 227 грн за резюме (на основі понад 53 112 кандидатів).

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, однак демонструє стійку активність роботодавців — особливо у сферах IT, торгівлі та сервісу.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (53 112 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається певне зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на липень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 3 371 вакансій (19,17%);

Безкоштовне навчання — 2 636 вакансій (14,99%);

Знижки співробітникам — 1 609 вакансій (9,15%);

Регулярний перегляд зарплат — [ЦИФРА] вакансій ([%]);

Корпоративні заходи — 1 360 вакансій (7,74%);

Медичне страхування — 989 вакансій (5,63%).

Структура додаткових переваг демонструє, що роботодавці у Львові роблять ставку не лише на рівень заробітної плати. Фінансові стимули у вигляді бонусів і премій поєднуються з інвестиціями у розвиток працівників, корпоративними пільгами та медичним страхуванням. Це відображає тенденцію до комплексної конкуренції за персонал, коли вирішальне значення для кандидатів має не лише розмір зарплати, а й загальний пакет умов праці.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на липень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій у Львові структура виглядає так:

Державний сектор — 39%;

Роздрібна торгівля та рітейл — 24%;

Готелі, ресторани та розважальні комплекси — 11%;

Оптова торгівля, дистрибуція — 12%;

Оборонний сектор — 12%.

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от по резюме структура виглядає наступним чином:

Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 25%;

Робота для студентів та без досвіду — 28%;

Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 19%;

Торгівля — 15%;

Маркетинг та реклама — 14%.

Ринок праці Львова демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях. У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата відносно невисока, а в сегментах сервісу і масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій у Львові у липні лідирують: військовослужбовець (1 293 вакансій), водій (1 112 вакансій), продавець (1 184 вакансій) та працівник складу (779 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 664 вакансій.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові зосереджені в секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, головному інженеру-конструктору на виробництві пропонують зарплату близько 190 250 грн на місяць, директору з продажу — 110 000 грн. старшому розвіднику та стрільцю-санітарці 110 000 готові платити, командир міномета може розраховувати на зарплату 105 157 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці Львова виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу;

оператор колл-центру;

оператор чату;

оператор введення даних;

менеджер з продажу B2C.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 110 000–160 000 грн на місяць.

Порівняння з липнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Львова у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 254 грн (на основі близько 20 947 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 23 197 грн (на основі близько 50 437 кандидатів).

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях за рік зросла приблизно на 18,4%, а медіанні зарплатні очікування кандидатів — на 13,1%.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Водночас кількість вакансій скоротилася приблизно на 16,1%, тоді як кількість кандидатів зросла на 5,3%. Це свідчить про певне посилення конкуренції на ринку праці Львова: на одну вакансію зараз припадає більше потенційних претендентів, ніж роком раніше.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на III квартал 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці Львова демонструє динаміку зарплат на фоні змін загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.

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