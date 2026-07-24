Средняя зарплата во Львове в июле 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в июле 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Львов остается одним из самых динамичных рынков труда в Украине — и значительная часть этой динамики связана с активным притоком релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: технологический и управленческий секторы существенно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для рядового львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остается около 20–22 тыс. грн.

При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями — прежде всего благодаря росту IT-кластера и переезду бизнесов из пострадавших от войны регионов.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Львова в июле 2026 года демонстрирует стабильную динамику зарплат — город остается одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:

27 529 грн по вакансиям (на основе более 17 581 предложения);

26 227 грн по резюме (на основе более 53 112 кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объему, однако демонстрирует стойкую активность работодателей — особенно в сферах IT, торговли и сервиса.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (53 112 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берет паузу в поиске. При этом спрос со стороны работодателей остается стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 3 371 вакансия (19,17%);

Бесплатное обучение — 2 636 вакансий (14,99%);

Скидки сотрудникам — 1 609 вакансий (9,15%);

Регулярный пересмотр зарплат — [ЦИФРА] вакансий ([%]);

Корпоративные мероприятия — 1 360 вакансий (7,74%);

Медицинское страхование — 989 вакансий (5,63%).

Структура дополнительных преимуществ показывает, что работодатели во Львове делают ставку не только на уровень заработной платы. Финансовые стимулы в виде бонусов и премий сочетаются с инвестициями в развитие сотрудников, корпоративными льготами и медицинским страхованием. Это отражает тенденцию к комплексной конкуренции за персонал, когда решающее значение для кандидатов имеет не только размер зарплаты, но и общий пакет условий труда.

Самые популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на июль 2026

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий во Львове структура выглядит так:

Государственный сектор — 39%;

Розничная торговля и ритейл — 24%;

Отели, рестораны и развлекательные комплексы — 11%;

Оптовая торговля, дистрибуция — 12%;

Оборонный сектор — 12%.

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

А вот по резюме структура выглядит следующим образом:

Административный персонал, водители и курьеры — 25%;

Работа для студентов и без опыта — 28%;

Сфера продаж и клиент-менеджмента — 19%;

Торговля — 15%;

Маркетинг и реклама — 14%.

Рынок труда Львова демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном и оборонном секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысокая, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий во Львове в июле лидируют: военнослужащий (1 293 вакансии), водитель (1 112 вакансий), продавец (1 184 вакансии) и работник склада (779 вакансий). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 664 вакансии.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения во Львове сосредоточены в секторе обороны, строительстве и рекрутинге. Так, главному инженеру-конструктору на производстве предлагают зарплату около 190 250 грн в месяц, директору по продажам — 110 000 грн. Старшему разведчику и стрелку-санитару готовы платить 110 000 грн, командир миномета может рассчитывать на зарплату 105 157 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Львова выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

оператор ввода данных;

менеджер по продажам B2C.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 110 000–160 000 грн в месяц.

Сравнение с июлем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Львова в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 254 грн (на основе около 20 947 предложений);

медианная зарплата по резюме — около 23 197 грн (на основе около 50 437 кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям за год выросла примерно на 18,4%, а медианные зарплатные ожидания кандидатов — на 13,1%.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

При этом количество вакансий сократилось примерно на 16,1%, тогда как количество кандидатов выросло на 5,3%. Это свидетельствует об определенном усилении конкуренции на рынке труда Львова: на одну вакансию сейчас приходится больше потенциальных претендентов, чем годом ранее.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда Львова демонстрирует динамику зарплат на фоне изменений общего количества активных участников рынка. Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

Читайте также: