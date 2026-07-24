Средняя зарплата в Одессе в июле 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по рынку труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Одессы по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в июле 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Одесса остается одним из ключевых рынков труда на юге Украины — и значительная часть динамики связана с постепенным восстановлением деловой активности, туристической и логистической инфраструктуры города. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: секторы логистики, торговли и управленческих позиций существенно тянут средний показатель вверх, тогда как сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для рядового одессита реальная картина выглядит так: если медианная зарплата по вакансиям составляет около 20–26 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора) на руки остается примерно 15,4–20,0 тыс. грн.

При этом Одесса постепенно приближается к общеукраинским показателям — прежде всего благодаря восстановлению бизнес-активности и постепенному притоку инвестиций в портовую и логистическую отрасли.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Одессы в июле 2026 года демонстрирует умеренную динамику зарплат — город остается одним из главных деловых центров юга Украины. По данным robota.ua, медианная зарплата в Одессе сейчас составляет:

27 481 грн по вакансиям (на основе более 14 770 предложений);

25 059 грн по резюме (на основе более 43 651 кандидата).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объему, однако демонстрирует стабильную активность работодателей — особенно в сферах торговли, логистики и сервиса.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (43 651 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берет паузу в поиске. При этом спрос со стороны работодателей остается стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают одесские работодатели сверх зарплаты:

Бесплатное обучение — 3 071 вакансия (20,79%);

Бонусы и премии — 2 991 вакансия (20,25%);

Бесплатные обеды — 1 361 вакансия (9,21%);

Медицинское страхование — 1 280 вакансий (8,67%);

Скидки сотрудникам — 1 119 вакансий (8,12%);

Регулярный пересмотр зарплат — 1 145 вакансий (7,75%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остается весомым аргументом и для одесских работодателей. Определенная доля из них считает это конкурентным преимуществом — прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые повлияли на приоритеты соискателей по всей Украине.

Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на июль 2026

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Одессе структура выглядит так:

Розничная торговля и ритейл — 26%;

Государственный сектор — 27%;

Силы обороны Украины — 22%;

Оптовая торговля, дистрибуция — 14%;

Отели, рестораны и развлекательные комплексы — 11%.

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

А вот по резюме структура выглядит следующим образом:

Административный персонал, водители и курьеры — 25%;

Работа для студентов и без опыта — 25%;

Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%;

Торговля — 15%;

Маркетинг и реклама — 15%.

Рынок труда Одессы демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном и оборонном секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысокая, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий в Одессе в июле лидируют: военнослужащий (1 754 вакансии), водитель (807 вакансий), продавец (1 127 вакансий) и работник склада (614 вакансий). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 541 вакансия.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения в Одессе сосредоточены в секторе обороны и IT-сфере. Так, старшему разработчику Python предлагают зарплату около 185 000 грн в месяц, Backend-программисту — 185 000 грн. А вот старшему стрелку-оператору, старшему гранатометчику и старшему разведчику готовы платить 122 500 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Одессы выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

оператор ввода данных;

менеджер по продажам B2C.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 110 000–150 000 грн в месяц.

Сравнение с июлем 2025 года

Рынок труда Одессы в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 047 грн (на основе около 17 231 предложения);

медианная зарплата по резюме — около 21 189 грн (на основе около 44 982 кандидатов).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла примерно на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общеукраинской тенденции роста номинальных зарплат на фоне инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Одессе сократилось примерно на 14,3% — с около 17 231 в III квартале 2025 года до 14 770 в июле 2026 года. Это может быть связано как с изменением активности работодателей в размещении вакансий, так и с сезонными колебаниями на рынке труда.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов сократилось примерно на 3,0% — с 44 982 в III квартале 2025 года до 43 651 в июле 2026 года. При этом соотношение вакансий и резюме изменилось незначительно: на одну вакансию, как и прежде, приходится около трех кандидатов. Это свидетельствует об относительно стабильном балансе между спросом и предложением на рынке труда, хотя конкуренция за отдельные вакансии могла несколько возрасти.

В целом рынок труда Одессы демонстрирует динамику зарплат на фоне изменений общего количества активных участников рынка. Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

Читайте также: