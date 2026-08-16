Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Лаврова

Російський ринок акцій у п'ятницю, 14 серпня, пережив найсильніше денне падіння з вересня 2022 року: індекс Мосбіржі знизився на 4,29%, до 2136,3 пункту. У перерахунку на капіталізацію ринок за одну торгову сесію втратив близько 250 млрд рублів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Moscow Times.

Лише за три дні — із середи по п'ятницю — індекс Мосбіржі впав на 8,4%, втративши приблизно половину зростання, накопиченого за попередні півтора місяця.

Падіння прискорилося після нових заяв міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо війни проти України. Він виключив можливість замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту та заявив про можливість жорсткіших дій Росії у відповідь на українські атаки. МЗС РФ також відкинуло запропоноване Україною перемир'я в Чорному морі.

За оцінкою аналітика Freedom Global Наталії Мільчакової, саме посилення геополітичних ризиків стало основним фактором розпродажу акцій.

Під час вечірніх торгів дешевшали папери найбільших російських компаній:

Сбер — на 1,4%;

"Магніт" — на 3,2%;

"Газпром" — на 4,4%;

"Лукойл" — на 4,8%;

"Роснефть" — на 5,1%;

"Русал" — на 6,5%.

Інвестори також закривають позиції, які раніше відкривали в розрахунку на покращення відносин між Росією та США. Стратег "Фінама" Ярослав Кабаков пов'язує зміну настроїв із тим, що очікуваного прогресу в переговорах поки не відбулося.

Додатковий тиск на ринок створюють висока ключова ставка та слабке економічне зростання в РФ. Аналітики також вказують на ризик збільшення дефіциту російського бюджету через удари по інфраструктурі, що може сповільнити подальше зниження ставки.

Якщо напруженість навколо війни збережеться, індекс Мосбіржі може знову опуститися до річного мінімуму — близько 1898 пунктів, прогнозує аналітик "Велес Капітал" Олена Кожухова.

Нагадаємо, наприкінці липня падіння російських акцій тривало вже 18 тижнів поспіль — це була найдовша серія зниження з 1997 року. Тоді індекс Мосбіржі опустився до 1958,4 пункту.