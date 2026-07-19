Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,73

44,62

EUR

51,37

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російські акції падають 18 тижнів поспіль — це найдовша серія з 1997 року

Російські акції падають 18 тижнів поспіль
Російські акції падають 18 тижнів поспіль

Російський фондовий ринок завершив тиждень найсильнішим падінням майже за чотири роки. Індекс Мосбіржі знизився на 8,72% — до 1958,4 пункту, що стало мінімальним рівнем із жовтня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Тhe Мoscowtimes.

Тижневе падіння стало найглибшим із вересня 2022 року, коли після оголошення в РФ "часткової мобілізації" індекс Мосбіржі обвалився на 14,18%.

За оцінкою аналітиків "Кіт Фінанс", серія падінь триває вже 18 тижнів поспіль. Це найдовший період зниження за всю історію спостережень із 1997 року.

За кілька місяців російський ринок втратив майже 30% капіталізації та відкотився до рівнів літа 2016 року, коли індекс Мосбіржі перебував у діапазоні 1900-2000 пунктів.

"Масштаб розпродажу говорить вже не про локальну корекцію, а про повний перегляд оцінки російських активів", — зазначив стратег "Фінама" Ярослав Кабаков.

З початку липня різко подешевшали акції найбільших російських компаній:

  • "Газпром" — на 21%;
  • ВТБ — на 21,1%;
  • "Сургутнафтогаз" — на 20,8%;
  • "Магніт" — на 19,6%;
  • "Сєвєрсталь" — на 17%;
  • "Норнікель" — на 24%;
  • "Аерофлот" — на 26,7%;
  • МТС — на 28%;
  • "Полюс" — на 53%;
  • "Роснефть" та "Сбербанк" — приблизно на 10%.

На ринок тиснуть геополітичні ризики, загроза нових санкцій і очікування підвищення ключової ставки російського центробанку на тлі паливної кризи.

Водночас аналітики "Кіт Фінанс" вказують і на інший можливий чинник — приховану пропозицію акцій. За їхньою оцінкою, хтось із великих інвесторів може системно виходити з російських активів.

Bloomberg раніше повідомляв, що російські мільярдери останніми місяцями активніше виводять гроші з РФ. Серед причин називали побоювання щодо погіршення ситуації в економіці, проблем у банківській системі та ризиків конфіскації активів для покриття дефіциту бюджету.

На економічні проблеми також вказують динаміка ВВП та інвестицій. Зростання російської економіки за січень-травень становило лише 0,2%, цивільні галузі скорочуються, а інвестиції, за наведеними оцінками, падають рекордними темпами з 2009 року.

Експерти близького до уряду РФ аналітичного центру ЦМАКП прогнозують, що в липні російська економіка може увійти в рецесію. За їхньою оцінкою, спад може бути затяжним і тривати щонайменше рік.

Зауважимо, російський ринок акцій після короткого перепочинку відновив падіння. На торгах 15 липня індекс Московської біржі опускався до позначки 2109,58 пункту - найнижчою з 19 грудня 2022 року.

Автор:
Тетяна Гойденко