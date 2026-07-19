Російські акції падають 18 тижнів поспіль — це найдовша серія з 1997 року

Російський фондовий ринок завершив тиждень найсильнішим падінням майже за чотири роки. Індекс Мосбіржі знизився на 8,72% — до 1958,4 пункту, що стало мінімальним рівнем із жовтня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Тhe Мoscowtimes.

Тижневе падіння стало найглибшим із вересня 2022 року, коли після оголошення в РФ "часткової мобілізації" індекс Мосбіржі обвалився на 14,18%.

За оцінкою аналітиків "Кіт Фінанс", серія падінь триває вже 18 тижнів поспіль. Це найдовший період зниження за всю історію спостережень із 1997 року.

За кілька місяців російський ринок втратив майже 30% капіталізації та відкотився до рівнів літа 2016 року, коли індекс Мосбіржі перебував у діапазоні 1900-2000 пунктів.

"Масштаб розпродажу говорить вже не про локальну корекцію, а про повний перегляд оцінки російських активів", — зазначив стратег "Фінама" Ярослав Кабаков.

З початку липня різко подешевшали акції найбільших російських компаній:

"Газпром" — на 21%;

ВТБ — на 21,1%;

"Сургутнафтогаз" — на 20,8%;

"Магніт" — на 19,6%;

"Сєвєрсталь" — на 17%;

"Норнікель" — на 24%;

"Аерофлот" — на 26,7%;

МТС — на 28%;

"Полюс" — на 53%;

"Роснефть" та "Сбербанк" — приблизно на 10%.

На ринок тиснуть геополітичні ризики, загроза нових санкцій і очікування підвищення ключової ставки російського центробанку на тлі паливної кризи.

Водночас аналітики "Кіт Фінанс" вказують і на інший можливий чинник — приховану пропозицію акцій. За їхньою оцінкою, хтось із великих інвесторів може системно виходити з російських активів.

Bloomberg раніше повідомляв, що російські мільярдери останніми місяцями активніше виводять гроші з РФ. Серед причин називали побоювання щодо погіршення ситуації в економіці, проблем у банківській системі та ризиків конфіскації активів для покриття дефіциту бюджету.

На економічні проблеми також вказують динаміка ВВП та інвестицій. Зростання російської економіки за січень-травень становило лише 0,2%, цивільні галузі скорочуються, а інвестиції, за наведеними оцінками, падають рекордними темпами з 2009 року.

Експерти близького до уряду РФ аналітичного центру ЦМАКП прогнозують, що в липні російська економіка може увійти в рецесію. За їхньою оцінкою, спад може бути затяжним і тривати щонайменше рік.

Зауважимо, російський ринок акцій після короткого перепочинку відновив падіння. На торгах 15 липня індекс Московської біржі опускався до позначки 2109,58 пункту - найнижчою з 19 грудня 2022 року.