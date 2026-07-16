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Закон про "пекельні санкції" обвалив російські акції на нові мінімуми

Московська біржа
Ринок акцій у РФ впав до мінімуму

Російський ринок акцій після короткого перепочинку відновив падіння. На торгах 15 липня індекс Московської біржі опускався до позначки 2109,58 пункту - найнижчою з 19 грудня 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Зазначається, що незважаючи на зростання цін на нафту до максимуму за місяць, індекс Московської біржі з початку року втратив 23%.

Акції Сбербанку знизилися на 1,5%, ВТБ - 3,8%, "Роснефти" - на 2,9%, "Аерофлоту" - на 2,6%, "Сєвєрсталі" - на 4%. На 7% впали акції VK.

"Головною причиною розпродажу стали повідомлення про новий санкційний законопроект США", - зазначає аналітик Freedom Global Володимир Чернов.

Закон про "пекельні санкції", який розробляв сенатор Ліндсі Грем, включає мита у розмірі 100% для Індії та Китаю, які закуповують російську нафту.

Хоча спочатку штрафні тарифи для покупців російської нафти були ще вищими — 500%, навіть 100-відсоткові мита "створюють дуже високі ризики для експорту до Китаю та Індії", які скуповують 90% всієї російської нафти, що відправляється за кордон, зазначає Чернов.

Фундаментальна картина для ринку "продовжує погіршуватися", констатує стратег "Фінама" Ярослав Кабаков: економічне зростання практично зупинилося, інфляція розганяється через паливну кризу, а це обіцяє подальше уповільнення економічного зростання.

Нагадаємо, 15 липня акції "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімуми за останні 17 років на тлі новин про те, що Китай де-факто призупинив переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", за допомогою якого Кремль сподівався замінити втрачені газові ринки Європи.

Автор:
Світлана Манько