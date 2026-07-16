- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Закон про "пекельні санкції" обвалив російські акції на нові мінімуми
Російський ринок акцій після короткого перепочинку відновив падіння. На торгах 15 липня індекс Московської біржі опускався до позначки 2109,58 пункту - найнижчою з 19 грудня 2022 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що незважаючи на зростання цін на нафту до максимуму за місяць, індекс Московської біржі з початку року втратив 23%.
Акції Сбербанку знизилися на 1,5%, ВТБ - 3,8%, "Роснефти" - на 2,9%, "Аерофлоту" - на 2,6%, "Сєвєрсталі" - на 4%. На 7% впали акції VK.
"Головною причиною розпродажу стали повідомлення про новий санкційний законопроект США", - зазначає аналітик Freedom Global Володимир Чернов.
Закон про "пекельні санкції", який розробляв сенатор Ліндсі Грем, включає мита у розмірі 100% для Індії та Китаю, які закуповують російську нафту.
Хоча спочатку штрафні тарифи для покупців російської нафти були ще вищими — 500%, навіть 100-відсоткові мита "створюють дуже високі ризики для експорту до Китаю та Індії", які скуповують 90% всієї російської нафти, що відправляється за кордон, зазначає Чернов.
Фундаментальна картина для ринку "продовжує погіршуватися", констатує стратег "Фінама" Ярослав Кабаков: економічне зростання практично зупинилося, інфляція розганяється через паливну кризу, а це обіцяє подальше уповільнення економічного зростання.
Нагадаємо, 15 липня акції "Газпрому" на Московській біржі оновили мінімуми за останні 17 років на тлі новин про те, що Китай де-факто призупинив переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", за допомогою якого Кремль сподівався замінити втрачені газові ринки Європи.