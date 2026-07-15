Удар по Китаю та Індії: Трамп отримає право вводити 100% мита на покупців російської нафти та газу

Конгрес США вже цього тижня може внести законопроєкт, який надасть президенту Дональду Трампу повноваження вводити мита до 100% проти п'яти найбільших покупців російських нафти та газу, передусім Китаю та Індії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пом'якшений законопроект про санкції проти Росії

Законопроект, який, як очікується, буде представлений Конгресу вже цього тижня, буде спрямований проти п'яти найбільших покупців російської нафти та газу, причому Китай та Індія очолюють цей список.

За словами джерел, знайомих із документом, згідно з проєктом закону, президент США Дональд Трамп може ввести мита у розмірі до 100% (раніше було 500%) на окремі країни та приватних осіб, які сприяють цим продажам енергоносіїв, при цьому будь-яке рішення про введення мит прийматиметься виключно президентом США.

Reuters називає нову версію законопроєкту про санкції "пом'якшеною". Агенство уточнює, що п'ятьма найбільшими покупцями російської нафти є Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, російського газу — Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія. Винятки з мит зможуть отримати країни, які закуповують менше 15% природного газу з Росії та роблять суттєві кроки для подальшого скорочення імпорту. Це може звільнити від мит ​​Японію, Францію, Угорщину та Бельгію.

Законопроект також передбачає санкції щодо російських оборонних, енергетичних та фінансових організацій та "тіньового флоту" Росії.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, то це буде перший випадок, коли Конгрес дозволить використовувати мита як геополітичну зброю — раніше вони використовувалися як інструмент боротьби з несумлінною торговельною політикою, зазначають опитані The Wall Street Journal аналітики.

Документ став результатом переговорів між двопартійною групою сенаторів та адміністрацією Білого дому.

Трамп оцінив ймовірність ухвалення законопроєкту

Вірогідність ухвалення та підписання законопроєкту про санкції проти Росії, ініційовані сенатором Ліндсі Гремом, є "досить високою", заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі.

Він повідомив, що все ще розглядає, чи підписувати його у разі ухвалення.

"Я знаю, що Ліндсі цього дуже хотів. Думаю, вони (автори - Ред. ) можуть включити туди Іран. Вони збираються включити Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу". Так що ми це розглядаємо. Але вони серйозно над цим замислюються... І це на честь Ліндсі. Це була його справа", - підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Більше року Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.