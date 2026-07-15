Удар по Китаю и Индии: Трамп получит право вводить 100% пошлины на покупателей российской нефти и газа

Конгресс США уже на этой неделе может внести законопроект, который предоставит президенту Дональду Трампу полномочия вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Смягченный законопроект о санкциях против России

Законопроект, который, как ожидается, будет представлен Конгрессу на этой неделе, будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, причем Китай и Индия возглавляют этот список.

По словам источников, знакомых с документом, согласно проекту закона, президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в размере до 100% (ранее было 500%) на отдельные страны и частные лица, способствующие этим продажам энергоносителей, при этом любое решение о введении пошлин будет приниматься исключительно президентом США.

Reuters называет новую версию законопроекта о санкциях "смягченной". Агентство уточняет, что пять крупнейших покупателей российской нефти - Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, российского газа - Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Исключения из пошлин смогут получить страны, закупающие менее 15% природного газа из России и предпринимающие существенные шаги для дальнейшего сокращения импорта. Это может освободить от таможенных пошлин Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

Законопроект также предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и "теневого флота" России.

Если законопроект будет принят, то это будет первый случай, когда Конгресс позволит использовать пошлины как геополитическое оружие — раньше они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой политикой, отмечают опрошенные The Wall Street Journal аналитики.

Документ стал результатом переговоров между двухпартийной группой сенаторов и администрацией Белого дома.

Трамп оценил вероятность принятия законопроекта

Вероятность принятия и подписания законопроекта о санкциях против России, инициированных сенатором Линдси Грэмом, "достаточно высока", заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Он сообщил, что все еще рассматривает, подписывать ли его в случае принятия.

"Я знаю, что Линдси этого очень хотел. Думаю, они (авторы - Ред . ) могут включить туда Иран. Они собираются включить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболла". Так что мы рассматриваем это. Но они серьезно об этом задумываются... И это в честь Линдси. Это было его дело", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичных санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Более года Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.