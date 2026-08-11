После удара РФ по складу Novus начал работать "с колес": ожидать ли дефицита товаров

Сеть магазинов Novus перешла на формат прямых поставок от ключевых контрагентов после уничтожения центрального склада в результате удара РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал генеральный директор Novus Украина Марк Петкевич в интервью RAU.

Перестройка логистики

По его словам, после удара в компании был введен план антикризисного управления логистикой.

"Первым шагом стал перевод ключевых поставщиков на формат прямых поставок непосредственно в магазины, минуя центральный склад. Параллельно мы задействовали наши резервные складские площадки и перенаправили товарные потоки через региональные узлы", - подчеркнул Петкевич.

Он добавил, что сейчас идет работа над полной стабилизацией этой обновленной логистической модели.

"Это непрерывный и очень сложный процесс, который мы шаг за шагом оптимизируем ежедневно "на колесах". Главный вызов для нас сейчас заключается в полной стабилизации обновленной логистической модели и снижении операционных расходов на доставку товаров. Приоритетом на ближайшие недели является окончательная настройка работы дублирующих складских площадей", - заявил генеральный директор.

Он отметил, что компания отказывается от модели одного крупного централизованного логистического центра в пользу распределенной сети меньших хабов и строит инфраструктуру, которую невозможно парализовать одним ударом.

Дефицит товаров

Петкевич заверил, что предпосылок глобального дефицита товаров в магазинах нет. При этом генеральный директор Novus подтвердил, что из-за масштабных потерь логистической системы в отдельных супермаркетах возможно временное отсутствие некоторых позиций.

"Когда разрушается крупный распределительный центр, из цепочки снабжения сети сразу выпадают миллионы единиц продукции. Возможны задержки с пополнением отдельных специфических позиций, но базовые продукты питания и товары первой потребности будут в магазинах в полном объеме", – подчеркнул Петкевич.

Удар по складам

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Так, повреждения получили складские мощности Novus. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта

Также пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

Несмотря на российские атаки на склады и логистическую инфраструктуру, украинцам не следует ожидать массового дефицита товаров. Эксперты прогнозируют лишь возможное временное исчезновение отдельных брендов и незначительное удорожание некоторых товаров из-за логистики, но без существенного влияния на рынок