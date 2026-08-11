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После удара РФ по складу Novus начал работать "с колес": ожидать ли дефицита товаров

Novus
После российского ракетного удара, уничтожившего логистический центр Novus, компания оперативно перестраивает цепи поставок.

Сеть магазинов Novus перешла на формат прямых поставок от ключевых контрагентов после уничтожения центрального склада в результате удара РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал генеральный директор Novus Украина Марк Петкевич в интервью RAU.

Перестройка логистики

По его словам, после удара в компании был введен план антикризисного управления логистикой.

"Первым шагом стал перевод ключевых поставщиков на формат прямых поставок непосредственно в магазины, минуя центральный склад. Параллельно мы задействовали наши резервные складские площадки и перенаправили товарные потоки через региональные узлы", - подчеркнул Петкевич.

Он добавил, что сейчас идет работа над полной стабилизацией этой обновленной логистической модели.

"Это непрерывный и очень сложный процесс, который мы шаг за шагом оптимизируем ежедневно "на колесах". Главный вызов для нас сейчас заключается в полной стабилизации обновленной логистической модели и снижении операционных расходов на доставку товаров. Приоритетом на ближайшие недели является окончательная настройка работы дублирующих складских площадей", - заявил генеральный директор.

Он отметил, что компания отказывается от модели одного крупного централизованного логистического центра в пользу распределенной сети меньших хабов и строит инфраструктуру, которую невозможно парализовать одним ударом.

Дефицит товаров

Петкевич заверил, что предпосылок глобального дефицита товаров в магазинах нет. При этом генеральный директор Novus подтвердил, что из-за масштабных потерь логистической системы в отдельных супермаркетах возможно временное отсутствие некоторых позиций.

"Когда разрушается крупный распределительный центр, из цепочки снабжения сети сразу выпадают миллионы единиц продукции. Возможны задержки с пополнением отдельных специфических позиций, но базовые продукты питания и товары первой потребности будут в магазинах в полном объеме", – подчеркнул Петкевич.

Удар по складам

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Так, повреждения получили складские мощности Novus. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта

Также пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

Несмотря на российские атаки на склады и логистическую инфраструктуру, украинцам не следует ожидать массового дефицита товаров. Эксперты прогнозируют лишь возможное временное исчезновение отдельных брендов и незначительное удорожание некоторых товаров из-за логистики, но без существенного влияния на рынок

Автор:
Светлана Манько

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