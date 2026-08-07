Будет ли дефицит товаров и рост цен после ударов РФ по складам: прогноз

Несмотря на российские атаки на склады и логистическую инфраструктуру, украинцам не следует ожидать массового дефицита товаров. Эксперты прогнозируют лишь возможное временное исчезновение отдельных брендов и незначительное удорожание некоторых товаров из-за логистики, но без существенного влияния на рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказали эксперты, информирует "Укринформ".

Будет ли дефицит продуктов и рост цен?

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил, что украинский рынок остается достаточно конкурентным, поэтому даже если отдельные товары некоторых брендов временно исчезнут с полок из-за уничтожения складов, их быстро заменят аналогичной продукцией других производителей. По его словам, оснований ожидать масштабного дефицита или существенного повышения цен пока нет.

В то же время эксперт подчеркнул, что атаки России нанесли крупному бизнесу значительный ущерб. По его мнению, государство должно способствовать скорейшему восстановлению предприятий, в частности, через введение налоговых каникул, кредитных отсрочок и других механизмов финансовой поддержки.

Член Украинского совета бизнеса Михаил Непран , в свою очередь, призвал украинцев не реагировать на панические сообщения о возможном опорожнении полок магазинов. Он предостерег, что Россия может распространять информационно-психологические кампании с целью спровоцировать ажиотажный спрос, однако реальных оснований для массовой скупки продуктов нет, поскольку дефицита не ожидается.

По словам Непрана, определенное удорожание отдельных категорий товаров все же возможно из-за удорожания логистики. Это может касаться в частности доставки овощей, однако сезонное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, вероятно, компенсирует этот эффект, поэтому потребители вряд ли ощутят существенные изменения.

Кроме того, эксперт считает, что для поддержки бизнеса целесообразно рассмотреть введение налоговых каникул, отсрочку платежей или предоставление возвратной беспроцентной финансовой помощи с участием международных партнеров.

Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м. Часть масштабов разрушений компании еще уточняют.

Логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м был уничтожен 19 июля вместе с продукцией арендаторов, среди которых WineTime и Goodwine.

В ходе атаки 5 августа пострадал складской комплекс RLC площадью 65 тыс. кв. м, однако фактическую площадь повреждений еще не устанавливают.

Повреждение также получил комплекс Raben Ukraine площадью 65 тыс. кв. м, точные потери которого пока не обнародованы.

В селе Чайки был уничтожен основной логистический узел MTI Group комплекс Denka Logistics, потери складских площадей оценивают в 20 тыс. кв. м. Уничтожен комплекс обеспечивал поставку товаров для Intertop, Pandora и сети Samsung Experience Store.

комплекс Denka Logistics, потери складских площадей оценивают в 20 тыс. кв. м. Уничтожен Повреждения получили складские мощности Novus, однако площадь разрушений компания не уточняла. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта

Rozetka потеряла складские объекты и товары в Броварах Киевской области, а соучредитель компании Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен. Состав разрушен до основания и больше не сможет работать. Объект по-прежнему становился мишенью для вражеских ударов, в частности, его атаковали реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.

В Киеве было уничтожено сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Пожары возникли на двоих распределительных центрах Fozzy Group, развивающая сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

В результате российской атаки разрушен состав логистического партнера Bosch, где хранилась продукция для различных бизнес-направлений: в частности, мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий. По предварительной оценке, вся находившаяся на складе продукция Bosch была уничтожена. Bosch совместно с логистическим партнером оценивает масштабы убытков.

Во время той же атаки были поражены два логистических объекта сети "Эпицентр", масштабы повреждений которых уточняются.

В результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.

Из-за российской атаки полностью сгорел центральный состав компании Liqui Moly Ukraine - официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок. Команда работает над восстановлением поставок, перегруппировкой складских остатков и настройкой новых логистических маршрутов. Дистрибьютор не собирается останавливать операционную деятельность.

Также добавим, что премьер-министр Сергей Корецкий провел срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний из-за системных российских ударов по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. Главная задача правительства - не допустить перебоев с снабжением продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.