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Черновцы могут получить прямую евроколею в Румынию: проект оценивают в $186 млн

европуть
Черновцы могут получить прямую евроколею в Румынию / Depositphotos

"Укрзализныця" предложила построить 47 км пути европейского стандарта от Черновцов до Вадул-Сирета на границе с Румынией. Проект оценивают в $186 млн, а реализовать его планируют четыре года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на проект, представленный "Укрзализныцей" на саммите "Карпатской восьмерки".

Новый участок должен стать частью транспортного коридора TEN-T "Балтийское море – Черное море – Эгейское море" и обеспечить прямое соединение украинской железнодорожной сети с инфраструктурой ЕС.

Потребность в финансировании оценивается в $186 млн. Для реализации проекта "Укрзализныця" рассчитывает, в частности, на грантовые средства.

Еще $100 млн нужно для европути во Львове

На саммите "Укрзализныця" также представила проект интеграции центрального вокзала Львова с будущей европутью, которая должна идти от польской границы до станции "Скнилов".

Он предусматривает строительство пятикилометрового обходного пути европейского стандарта вокруг Львова и многофункционального пассажирского терминала на станции "Скнилов".

Стоимость проекта оценивается в $100 млн, а срок реализации – в пять лет. Для участия в нем пригласили Польшу, желаемым источником финансирования также называют гранты.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта разрабатывается.

Кроме того, "Укрзализныця" предложила создать вместе с инвесторами бюджетного пассажирского перевозчика для маршрутов между Украиной и ЕС по европейской колее. Потребность в инвестициях в его капитал оценивается примерно в $441 млн.

Маршруты должны соединить Ужгород, Львов и Ковель с городами Центральной и Восточной Европы, включая Варшаву, Будапешт, Братиславу, Вену и Берлин.

Напомним, весной на участке европути Чоп – Ужгород было выполнено более половины запланированных работ по электрификации. Развитие пути европейского стандарта должно упростить прямое железнодорожное сообщение Украины со странами ЕС.

Автор:
Татьяна Гойденко

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