В ЕС объяснили, почему Украине нужно строить европейский железнодорожный путь

Европейская комиссия призвала Украину ускорить развитие сети европейского железнодорожного пути, который должен обеспечить прямое сообщение с транспортной системой ЕС. В Брюсселе отмечают, что такие проекты будут способствовать интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), поддержат послевоенное восстановление и усилят безопасность транспортной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, заявила генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Магда Копчинская во время панельной дискуссии на Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске, информирует "Интерфакс-Украина".

Украина должна строить евроколею

По ее словам, создание такого сообщения имеет не только символическое, но и важное практическое значение для интеграции Украины в европейскую транспортную систему.

Копчинская напомнила, что в Украине уже введены в эксплуатацию первые 23 км европейского пути на участке Чоп – Ужгород. В настоящее время идет строительство линии во Львов, а следующим этапом должна стать Одесса.

Она отметила, что эти проекты являются составной частью расширения транс-европейской транспортной сети (TEN-T), которая в будущем должна охватить всю территорию Украины. Это позволит поездам курсировать по европейской колее без замены колясок, а после завершения войны - обеспечить сообщение с украинскими городами, в частности Мариуполем.

По словам представительницы Еврокомиссии, развитие европейского пути также станет важным элементом послевоенного восстановления, поскольку современная железнодорожная инфраструктура будет необходима для перевозки грузов по всей стране.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста подчеркнул, что проект имеет не только транспортное, но и стратегическое значение для безопасности. Он пояснил, что полномасштабная война показала необходимость планирования развития инфраструктуры с учетом военной мобильности, а интеграция с железнодорожной сетью ЕС является одним из ключевых направлений такого развития.

Ранее Магда Копчинская заявляла, что Европейский Союз заинтересован в продлении европейской железнодорожной сети во Львов, Киев и Одессу. По ее словам, после 2022 расширение транспортных коридоров TEN-T на территорию Украины стало одним из приоритетов ЕС.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом.