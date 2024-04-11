Ужгород станет первым областным центром, который соединят узкой колеей с Европой

11 апреля в Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время планируется реализация аналогичных проектов из Львова и Черновцов за счет средств ЕС.

"Ужгород становится первым областным центром, который получит сообщение (с Европой – ред) путём европейского образца. Второй такой проект будет запущен во Львовской области из Мостыська-1 во Львов. Это также будет узкий путь, (сейчас) проект в разработке", - рассказал он.

Он отметил, что реализация этого проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.

"Этот проект позволит не только дать комфорт пассажирскому сообщению, но параллельно принесет нам логистические возможности для грузовых перевозок, уволит автомобильные пункты пропуска после того, как будет налажена их работа", - сказал Шмыгаль.

Строительство этого европейского пути будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, которые "Укрзализныця" получила в рамках программы Connecting Europe Facility. По словам Шмыгаля, на 50% проект финансируется из программы СЭF и 50% выделяет "Укрзализныця".

В "Укрзализныце" добавили, что проект предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта и реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения. Также предполагается оснащение колеи двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

На следующем этапе планируется проведение электрификации нового европейского пути 1435 мм на участке Чоп – Ужгород.

Напомним, о том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.