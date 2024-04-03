Украинские инвесторы могут профинансировать строительство широкой колеи до портов Гданьск и Клайпеда - Минагрополитики

Украинские инвесторы готовы профинансировать строительство широкопутной железной дороги в порты Гданьск в Польше и Клайпеда в Литве, создание которой будет способствовать транспортировке украинского зерна и позволит Польше получать прибыль от его транзита.

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Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет "Интерфакс-Украина".

Сольский отметил, что если будет построен широкий путь от украинской границы до Гданьска, то украинские компании будут гарантировать объемы перевозок на этом маршруте в течение следующих 10 лет.

При этом у Польши будет возможность создать вдоль своего побережья предприятия по переработке украинского зерна и экспортировать готовую продукцию, тем самым зарабатывая больше.

Он отметил, что Украина имеет гораздо больше вагонов для перевозки зерна, чем вся Европа, что делает более целесообразным строительство колеи 1520 мм от украинской границы до побережья Польши вместо того, чтобы инвестировать в вагоны для более узкого европейского стандартного пути.

Сольский также рассказал, что в Украине есть инвесторы, готовые профинансировать такой проект.

"Вопрос, который должен быть решен, - это принятие польским парламентом упрощенной процедуры такого инвестирования. Такой упрощенный порядок уже принят в Польше, например, в случае со строительством нефтепорта или газового терминала. Я знаю, что это предложение было проанализировано. Однако, вероятно, лучше спросить о судьбе проекта у польских источников", - добавил он.

УЗ создала вагон-зерновоз, приспособленный и к украинскому, и к европейскому пути

Известно, что ширина украинского пути составляет 1520 мм, в то время как европейская только – 1435 мм. Чтобы перевозить грузы без перевалки, "Укрзализныця" на собственных мощностях построила зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок путями разной ширины.

Новый вагон-хоппер предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его конструкция вагона максимально учитывает требования для перевозки аграрной продукции, а технические характеристики обеспечивают оптимальное соотношение объема и веса.

Напомним также, что в конце сентября "Укрзализныця" договорилась с американской девелоперской компанией DAI Global о содействии зерновому экспорту в направлении Евросоюза, в частности, ремонту и восстановлению вагонов-хопперов и приобретению локомотивов, перевозящих вагоны с зерном.

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