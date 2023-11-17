"Укрзализныця" провела тестирование нового интермодального маршрута в порт Клайпеда

АО "Укрзализныця" и транспортная компания LTG Cargo, входящая в группу Литовской железной дороги, успешно провели тестирование нового интермодального маршрута перевозки грузов Клайпеда - Каунас - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Тестовый рейс реализован уже через два месяца после официальной встречи LTG Cargo и Укрзализныци, которая состоялась в сентябре 2023 года.

Тестовая поездка интермодального поезда продолжалась 9 суток. В ходе нее были отработаны все технологические процессы. В дальнейшем плановая продолжительность маршрута составит 5 суток.

Так, в рамках тестирования маршрута полуприцепы с грузом были доставлены на Каунасский интермодальный терминал из Клайпедского морского порта, где были загружены на железнодорожный подвижной состав и отправились в Киев, куда прибыли за 9 дней.

Грузы по маршруту Клайпеда — Каунас будут перевозиться LTG Cargo в Литве и LTG Cargo Polska в Польше. "В Киеве. Отсюда грузы могут распределяться по стране автомобильным транспортом", - сообщил член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

По его словам, на заказ клиентов LTG Cargo и ее партнеры осуществляют перевозку грузов по трем международным маршрутам, которые соединяют Литву и Украину через пограничные пункты Мостиска — Медика, Ягодин — Дорогуск и Изов — Грубешув. Железнодорожные перевозчики в основном транспортируют нефть и сельскохозяйственную продукцию.

По желанию клиентов грузы, перевозимые по железной дороге по этому маршруту, также могут быть транспортированы как из/в морской порт Клайпеда, так и в любую точку стран Балтии.

Ожидается, что при наличии спроса заказчиков этот маршрут из Литвы в Украину сможет эффективно и безопасно транспортировать удобрения, ПЭТ-гранулы, соль и т.д. В Литву из Украины рассматривается возможность импорта зерновых культур, строительных материалов, продуктов питания и напитков.

"Для сравнения, в современных условиях пробка на дороге на границе этого расстояния может длиться до двух недель и более. Надеемся, что в будущем мы сможем сократить время перевозки грузов по железной дороге еще на несколько дней. Таким образом, сегодня мы можем доставлять полуприцепы с грузом в три раза. быстрее, чем автомобильным транспортом", - уточнил руководитель LTG CargoЭгле Шиме.

В перспективе и при необходимости будет рассматриваться возможность введения регулярного маршрута поездов в этом направлении, а LTG Cargo и "Укрзализныця" готовы предоставить локомотивы и специализированные платформы, необходимые для перевозки грузов по этому маршруту.

Напомним, что ранее АО "Укрзализныця", австрийская железнодорожная компания Rail Cargo Austria и немецкий вагонный оператор VTG успешно провели тестовый интермодальный рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев - Будапешт.

Что такое интермодальные перевозки

Интермодальные перевозки являются перемещением грузов по принципу "от двери до двери", в котором последовательно задействовано по меньшей мере два вида транспорта. При этом готовятся и выполняются под единым руководством. Организатор согласовывает действия всех сторон – грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных комплексов – на всех этапах перевозки и отвечает за сохранность груза, сроки выполнения и оплату услуги.

В Украине было объявлено о введение таких услуг только в феврале этого года. Речь идет о перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лески".

Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. Впрочем, международных перевозок таких типов УЗ до сих пор не запускала – лишь заявляла, что рассматривает возможность организации таких перевозок в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.