"Укрзалізниця" з партнерами протестувала інтермодальний поїзд Київ — Будапешт

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" спільно з австрійською залізничною компанією Rail Cargo Austria та німецьким вагонним оператором VTG успішно провели тестовий інтермодальний рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт, який було завантажено за контрейлерною технологією.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Згідно з повідомленням, було проведено пілотне контейнерне відправлення завантажених автомобільних напівпричепів із станції Київ-Ліски до станції Будапешт. Всі необхідні операції та навантаження були виконані на Київському та Чопському контейнерних терміналах Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски".

Перевезення напівпричепів відбулося на контейнерних платформах, що належать АТ "Укрзалізниця", і включало перевантаження на станції Чоп у контейнерну платформу стандарту "євроколія" (ширина колії 1435 мм), надану німецьким оператором VTG. Тяговий рухомий склад для цього перевезення було надано компанією Rail Cargo Austria.

"Цим рейсом ми розпочали реалізацією проєкту інтермодальних перевезень між Україною та країнами Європи й плануємо надалі спільно розвивати цей маршрут до Відня, як нещодавно було домовлено", — розповів директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський.

Він додав, що контрейлерна технологія дозволить розширити коло клієнтів залізниці та переключити вантаж з автомобільного транспорту на залізничний.

"Наразі сторони також опрацьовують усі питання щодо швидкого митного оформлення імпортно-експортних операцій інтермодальних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наступного тижня УЗ спільно з Литовською залізницею (LTG) планує тестове перевезення по маршруту Каунас — Київ — Каунас.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" та дочірня компанія Австрійських федеральних залізниць Rail Cargo Austria домовилися про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Відповідний меморандум сторони підписали 14 вересня.