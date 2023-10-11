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"Укрзализныця" с партнерами протестировали интермодальный поезд Киев - Будапешт
Акционерное общество "Укрзализныця" совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria и немецким вагонным оператором VTG успешно провели тестовый интермодальный рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт, который был загружен по контрейлерной технологии.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Согласно сообщению, была проведена пилотная контейнерная отправка загруженных автомобильных полуприцепов со станции Киев-Лески в станцию Будапешт. Все необходимые операции и погрузки были выполнены на Киевском и Чопском контейнерных терминалах Филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".
Перевозка полуприцепов произошла на контейнерных платформах, принадлежащих АО "Укрзализныця", и включала перегрузку на станции Чоп в контейнерную платформу стандарта "евроколия" (ширина колеи 1435 мм), предоставленную немецким оператором VTG. Тяговый подвижной состав для этой перевозки был предоставлен компанией Rail Cargo Austria.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Этим рейсом мы приступили к реализации проекта интермодальных перевозок между Украиной и странами Европы и планируем в дальнейшем совместно развивать этот маршрут в Вену, как недавно было договорено", — рассказал директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский.
Он добавил, что контрейлерная технология позволит расширить круг клиентов железной дороги и переключить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный.
"В настоящее время стороны также прорабатывают все вопросы по быстрому таможенному оформлению импортно-экспортных операций интермодальных перевозок", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на следующей неделе УЗ совместно с Литовской железной дорогой (LTG) планирует тестовую перевозку по маршруту Каунас - Киев - Каунас.
Напомним, "Укрзализныця" и дочерняя компания Австрийских федеральных железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября.