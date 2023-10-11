"Укрзализныця" с партнерами протестировали интермодальный поезд Киев - Будапешт

Акционерное общество "Укрзализныця" совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria и немецким вагонным оператором VTG успешно провели тестовый интермодальный рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт, который был загружен по контрейлерной технологии.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Согласно сообщению, была проведена пилотная контейнерная отправка загруженных автомобильных полуприцепов со станции Киев-Лески в станцию Будапешт. Все необходимые операции и погрузки были выполнены на Киевском и Чопском контейнерных терминалах Филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".

Перевозка полуприцепов произошла на контейнерных платформах, принадлежащих АО "Укрзализныця", и включала перегрузку на станции Чоп в контейнерную платформу стандарта "евроколия" (ширина колеи 1435 мм), предоставленную немецким оператором VTG. Тяговый подвижной состав для этой перевозки был предоставлен компанией Rail Cargo Austria.

"Этим рейсом мы приступили к реализации проекта интермодальных перевозок между Украиной и странами Европы и планируем в дальнейшем совместно развивать этот маршрут в Вену, как недавно было договорено", — рассказал директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофей Мураховский.

Он добавил, что контрейлерная технология позволит расширить круг клиентов железной дороги и переключить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный.

"В настоящее время стороны также прорабатывают все вопросы по быстрому таможенному оформлению импортно-экспортных операций интермодальных перевозок", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на следующей неделе УЗ совместно с Литовской железной дорогой (LTG) планирует тестовую перевозку по маршруту Каунас - Киев - Каунас.

Напомним, "Укрзализныця" и дочерняя компания Австрийских федеральных железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября.