Украина договорилась об интермодальных железнодорожных перевозках с Австрией: будут тестировать уже в сентябре

"Укрзализныця" и дочерняя компания Австрийских федеральных железных дорог Rail Cargo Austria договорились о совместной работе по развитию интермодального железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией. Как сообщили в украинской госкомпании, соответствующий меморандум стороны подписали 14 сентября.

"Этим меморандумом мы начинаем работу над реализацией проекта интермодальных перевозок между нашими странами. Сейчас мы оцениваем возможность установления регулярного железнодорожного сообщения такого типа между Киевом и Веной и рассматриваем маршрут через Львов и Будапешт для присоединения к проекту как можно большего числа крупных городов", - сообщил член правления УЗ Вячеслав Еремин.

Стороны обсудили возможность эксплуатации зерновозов парка "Укрзализныци" на территории Венгрии и Словакии и особенности таможенного оформления импортно-экспортных операций интермодальных перевозок.

Согласно меморандуму, в рамках реализации проекта "Укрзализныця" будет отвечать за тяговый подвижной состав, интермодальные вагоны широкой колеи, терминальные услуги и таможенные формальности в Украине, а Rail Cargo Group, в которую входит Rail Cargo Austria, берет на себя ответственность по указанным пунктам на территории Евросоюза.

Отмечается, что старт проекта ожидается уже в 2023 году: стороны согласовали предварительную тестовую перевозку полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт уже в сентябре.

Как Украина внедряет интермодальные перевозки

Интермодальные перевозки являются перемещением грузов по принципу "от двери до двери", в котором последовательно задействовано по меньшей мере два вида транспорта. При этом готовятся и выполняются они под единым руководством. Организатор согласовывает действия всех сторон – грузовладельцев, перевозчиков и перевозочных комплексов – на всех этапах перевозки и отвечает за сохранность груза, сроки выполнения и оплату услуги.

В Украине было объявлено о введении таких услуг лишь в феврале этого года. Речь идет о перевозке контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе состава центра транспортного сервиса "Лиски" УЗ.

Первый рейс с контрейлерной платформой был отправлен 31 марта. В конце июля УЗ объявила о введении услуги перевозки контейнеров по интермодальным маршрутным поездам в польский морской порт Гданьск из четырех украинских городов: Киева, Одессы, Днепра и Винницы. Также заявлялось о планах на Румынию, Австрию и Турцию.

Отметим также, что Европейский союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility выделил "Укрзализныце" гранты на строительство инфраструктуры пограничных станций Вадул-Сирет, Ягодин и Чоп (на последней планируется построить интермодальный терминал в направлении Словакии).