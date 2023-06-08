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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" анонсировала создание по Украине грузовых хабов

"Укрзализныця" анонсировала создание по Украине грузовых хабов
Фото: ua.depositphotos.com

Укрзализныця предлагает бизнесу создать грузовые хабы по всей Украине. Они уже представили проект первого такого хаба в Виннице во время встречи с Винницким бизнес клубом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Этот грузовой хаб в Виннице расположен рядом с предприятиями разных промышленных отраслей.

Заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев сообщил, что на железнодорожной станции в Виннице есть большая площадка для грузов, которая сейчас переходит под управление интермодального оператора "Укрзализныци" ЦТС "Лески".

Это место с большим потенциалом, где можно обрабатывать разные виды грузов. К примеру, хранить их и перегружать с автомобилей на поезда и наоборот. Но сам бизнес должен решить, какие виды грузов для него приоритетны.

В будущем подобные грузовые хабы будут созданы и в других регионах страны. "Укрзалізниця" постоянно совершенствует свою систему грузоперевозок и предлагает бизнесу новые услуги и возможности.

В "Укрзализныце" надеются, что создание этих хабов будет способствовать развитию среднего бизнеса в регионах Украины. Кроме того, "Укрзализныця" планирует предоставлять полный список транспортных услуг грузовладельцам в ближайшее время.

В мае "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок почти на 20%. Она перевезла 11,49 миллионов тонн грузов. Среднесуточная нагрузка т

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко