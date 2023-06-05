В мае "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок почти на 20%

В мае 2023 года "Укрзализныця" перевезла 11,49 миллиона тонн грузов. Эта цифра на 19,2% выше по сравнению с маем 2022 года. Среднесуточная нагрузка также выросла на 15,7% и составила 352,8 тысячи тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В мае 2023 года перевозки грузов во внутреннем сообщении выросли на 36,5% и составили 7,17 миллиона тонн. В то же время объемы экспортных перевозок снизились на 2% из-за блокирования "зернового коридора" Россией. Это привело к уменьшению перевозок зерновых на экспорт на 29% до 806,9 тысячи тонн. Импортные перевозки грузов в мае 2023 года увеличились на 7% до 483,4 тысячи тонн, а транзитные перевозки достигли небольшого показателя в 47 тысяч тонн.

В мае 2023 года лидерами по перевозкам были минеральные строительные материалы, которые составили 2,5 миллиона тонн, каменный уголь – 2,22 миллиона тонн, железная и марганцевая руда – 1,96 миллиона тонн, зерно и продукты помола – 1,83 миллиона тонн, а также черные металлы – 816,3 тысяч тонн.

Наибольший рост наблюдался именно в сегменте минеральных строительных материалов, который увеличился более чем на 70% по сравнению с маем 2022 года.

ранее сообщалось, что в марте "Укрзализныця" перевезла 12,2 млн. тонн грузов, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны в Украине.

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