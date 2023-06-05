В травні “Укрзалізниця” збільшила обсяг вантажоперевезень майже на 20%

У травні 2023 року “Укрзалізниця” перевезла 11,49 мільйона тонн вантажів. Ця цифра на 19,2% вища порівняно з травнем 2022 року. Середньодобове навантаження також зросло на 15,7% і становить 352,8 тисяч тонн.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

У травні 2023 року перевезення вантажів у внутрішньому сполученні зросли на 36,5% і становили 7,17 мільйона тонн. У той же час, обсяги експортних перевезень знизилися на 2% через блокування "зернового коридору" Росією. Це призвело до зменшення перевезень зернових на експорт на 29% до 806,9 тисяч тонн. Імпортні перевезення вантажів у травні 2023 року збільшилися на 7% до 483,4 тисяч тонн, а транзитні перевезення досягли невеликого показника в 47 тисяч тонн.

У травні 2023 року лідерами з перевезень були мінеральні будівельні матеріали, які склали 2,5 мільйона тонн, кам'яне вугілля - 2,22 мільйона тонн, залізна й марганцева руда - 1,96 мільйона тонн, зерно і продукти помелу - 1,83 мільйона тонн, а також чорні метали - 816,3 тисяч тонн.

Найбільший ріст спостерігався саме у сегменті мінеральних будівельних матеріалів, який збільшився на понад 70% порівняно з травнем 2022 року.

раніше повідомлялося, що в березні "Укрзалізниця" перевезла 12,2 млн тонн вантажів, що стало найвищим місячним показником з початку повномасштабної війни в Україні.

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