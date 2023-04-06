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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" збільшила обсяг перевезення вантажів: в березні встановили рекорд із початку повномасштабної війни

Вантажні вагони, поїзд, Укрзалізниця
Вантажні вагони. Фото: Міністерство інфраструктури України

"Укрзалізниця" в березні перевезла 12,2 млн тонн вантажів, що стало найвищим місячним показником з початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов.

За його словами, в березні було перевезено на 3,9 млн тонн, або на 47%, більше вантажів, ніж за аналогічний місяць торік, а також на 1 млн тонн, або на 8,7%, більше відносно лютого 2023 року.

Протягом місяця в експортному сполученні перевезено 5,3 млн тонн вантажів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник виріс на 73,4%, а відносно лютого – на 4%.

Перші три місця в структурі експортних перевезень посіли:

  • зернові вантажі – 2,5 млн тонн (47%);
  • руда залізна і марганцева – 1,7 млн тонн (33%);
  • чорні метали – 0,4 млн тонн (6%).