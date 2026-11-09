Європа не готова замінити військову допомогу США: три критичні проблеми України

Україна ризикує зіткнутися з новими проблемами в обороні через можливе скорочення американської допомоги. Попри зростання військової та фінансової підтримки з боку Європи, союзники поки не можуть повністю замінити США у трьох критично важливих сферах: протиповітряній обороні, супутниковому зв’язку та військовій розвідці.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Чому підтримка США стає менш передбачуваною

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Україна та її європейські партнери шукають способи зменшити залежність від американської допомоги.

Додаткові побоювання викликають рішення адміністрації Трампа послабити санкції щодо російського дизельного пального та тимчасове припинення передавання Україні попереджень про балістичні ракетні атаки.

Водночас контакти Вашингтона з Москвою посилюють побоювання щодо можливого відновлення економічних відносин між США та Росією без припинення війни.

За оцінкою експерта Німецького фонду Маршалла Ієна Лессера, Україна зможе адаптуватися навіть до повного припинення американської допомоги. Однак такий крок матиме серйозні політичні та стратегічні наслідки й може посилити позиції Росії.

Яку допомогу США Європа поки не може замінити

Європейські країни разом із Канадою витрачають мільярди доларів на закупівлю американського озброєння для України. Проте цього недостатньо, щоб компенсувати всі можливості Вашингтона.

1. Ракети Patriot

Американські комплекси Patriot залишаються одним із найефективніших засобів перехоплення російських балістичних ракет. Водночас ракети PAC-2 і PAC-3 перебувають у дефіциті.

Україна має отримати 600 ракет PAC-2 німецького виробництва у 2027–2028 роках. Також Польща готується до виробництва PAC-3.

Однак ці проєкти не забезпечать швидкого розв'язання проблеми дефіциту засобів ППО.

2. Військова розвідка

США надають Україні розвідувальні дані про переміщення російських військ, допомагають визначати цілі та попереджають про ракетні атаки.

Європейські країни поки не мають аналогічних можливостей, особливо щодо оперативного попередження про повітряні удари.

У жовтні Україна тимчасово не отримувала від США попереджень про запуски російських балістичних ракет. Передавання інформації відновили після звернення українських посадовців до Вашингтона.

3. Супутниковий зв’язок Starlink

Супутникова мережа Starlink компанії SpaceX залишається важливою складовою військової логістики та управління українськими безпілотниками.

Минулого місяця обмеження швидкості роботи сервісу продемонструвало залежність України від приватної американської компанії. Її власник Ілон Маск пояснив ситуацію суперечкою щодо умов використання системи.

Європейський Союз розробляє альтернативу Starlink — проєкт Project Bromo. Однак він досі не отримав антимонопольного погодження.

Європа також поступається США за кількістю та можливостями військових супутників, які використовуються для попередження про ракетні удари та визначення цілей.

Європа готується до можливих гарантій безпеки для України

Попри обмежені можливості, європейські союзники посилюють підготовку до потенційного припинення вогню.

У Польщі мають розпочатися військові навчання за участю представників 11 країн, зокрема Франції та Великої Британії. Їхня мета — відпрацювати механізми забезпечення можливих гарантій безпеки для України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що навчання не означають швидкого припинення війни. Водночас Європа хоче бути готовою до можливого розвитку подій.

Таким чином, навіть за умови подальшого збільшення європейської допомоги Україна залишається залежною від американських технологій, розвідданих і систем озброєння. Швидко компенсувати ці можливості європейські союзники поки не здатні.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз застосує спеціальний механізм допомоги в надзвичайних ситуаціях, щоб оперативно надати Україні кошти на першочергові потреби.