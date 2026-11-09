Европа не готова заменить военную помощь США: три критических проблемы Украины

Украина рискует столкнуться с новыми проблемами в обороне из-за возможного сокращения американской помощи. Несмотря на рост военной и финансовой поддержки со стороны Европы, союзники пока не могут полностью заменить США в трех критически важных областях: противовоздушной обороне, спутниковой связи и военной разведке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Почему поддержка США становится менее предсказуемой

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Украина и ее европейские партнеры ищут способы снизить зависимость от американской помощи.

Дополнительные опасения вызывают решение администрации Трампа ослабить санкции в отношении российского дизельного горючего и временное прекращение передачи Украине предупреждений о баллистических ракетных атаках.

В то же время, контакты Вашингтона с Москвой усиливают опасения относительно возможного возобновления экономических отношений между США и Россией без прекращения войны.

По оценке эксперта Немецкого фонда Маршалла Иена Лессера Украина сможет адаптироваться даже к полному прекращению американской помощи. Однако такой шаг будет иметь серьезные политические и стратегические последствия и может усилить позиции России.

Какую помощь США Европа пока не может заменить

Европейские страны вместе с Канадой тратят миллиарды долларов на закупку американского вооружения для Украины. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать все возможности Вашингтона.

1. Ракеты Patriot

Американские комплексы Patriot остаются одним из самых эффективных средств перехвата российских баллистических ракет. В то же время ракеты PAC-2 и PAC-3 находятся в дефиците.

Украина должна получить 600 ракет PAC-2 немецкого производства в 2027-2028 годах. Также Польша готовится к производству PAC-3.

Однако эти проекты не обеспечат скорейшего решения проблемы дефицита средств ПВО.

2. Военная разведка

США предоставляют Украине разведывательные данные о перемещении российских войск, помогают определять цели и предупреждают ракетные атаки.

У европейских стран пока нет аналогичных возможностей, особенно в отношении оперативного предупреждения о воздушных ударах.

В октябре Украина временно не получала от США предупреждений о запусках баллистических ракет России. Передача информации возобновилась после обращения украинских чиновников в Вашингтон.

3. Спутниковая связь Starlink

Спутниковая сеть Starlink компании SpaceX остается важной составляющей военной логистики и управления украинскими беспилотниками.

В прошлом месяце ограничение скорости работы сервиса продемонстрировало зависимость Украины от частной американской компании. Ее владелец Илон Маск объяснил ситуацию спором об условиях использования системы.

Европейский Союз разрабатывает альтернативу Starlink – проект Project Bromo. Однако он до сих пор не получил антимонопольного согласования.

Европа также уступает США по количеству и возможностям военных спутников, которые используются для предупреждения ракетных ударов и определения целей.

Европа готовится к возможным гарантиям безопасности для Украины

Несмотря на ограниченные возможности, европейские союзники усиливают подготовку к потенциальному прекращению огня.

В Польше должны начаться военные учения с участием представителей 11 стран, включая Францию и Великобританию. Их цель – отработать механизмы обеспечения возможных гарантий безопасности для Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что учения не означают скорейшее прекращение войны. В то же время Европа хочет быть готова к возможному развитию событий.

Таким образом, даже при дальнейшем увеличении европейской помощи Украина остается зависимой от американских технологий, разведданных и систем вооружения. Быстро компенсировать эти возможности европейские союзники пока не способны.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, чтобы оперативно предоставить Украине средства на первоочередные нужды.