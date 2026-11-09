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ЕС предоставит Украине экстренную финансовую помощь: что известно о новом механизме
Европейский Союз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях для оперативного предоставления Украине средств на первоочередные нужды.
Как пишет Dilo, о соответствующей договоренности сообщил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает "Интерфакс-Украина".
Необходимость дополнительного финансирования связана со сложной ситуацией в украинских городах и общинах, где из-за российских ударов возникли проблемы со снабжением электроэнергией, водой и теплом.
По словам Зеленского, самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Днепропетровщине, Сумщине, Донбасе и Херсоне.
"Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим", - сообщил президент.
На что Украина может получить дополнительную помощь
В ходе разговора стороны также обсудили расширение энергетической и гуманитарной поддержки Украины накануне зимы.
Речь идет о помощи по преодолению последствий российских атак и обеспечению первоочередных потребностей населения и общин. В то же время, конкретные направления использования средств, объем финансирования и сроки его поступления пока не объявлены.
По словам президента, над практической проработкой механизма уже работают соответствующие команды.
Зеленский и фон дер Ляен обсудили евроинтеграцию Украины
Отдельной темой переговоров стали отношения Украины с Европейским Союзом и продвижение к членству в ЕС.
Зеленский напомнил, что Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет по расширению Евросоюза, в котором положительно оценила прогресс Украины.
Президент отметил необходимость открыть все переговорные кластеры и начать работу над закрытием соответствующих разделов.
Что известно о переговорах по восстановлению Украины
Кроме финансовой и энергетической поддержки, Зеленский и фон дер Ляен скоординировали позиции по дальнейшим дипломатическим контактам, в частности, встречи в Абу-Даби.
Президент сообщил, что во время недавних переговоров в Брюсселе украинская и европейская команды работали над планом обновления Украины и гарантиями безопасности со стороны Европы.
Таким образом, договоренность о применении механизма экстренной помощи стала одним из результатов переговоров о поддержке Украины на фоне сложной ситуации с критической инфраструктурой и подготовки к зимнему периоду.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина не получила $16 млрд американской помощи, предусмотренной предварительными договоренностями и решениями. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев должен добиваться предоставления этих средств, выстраивая диалог с новой политической инфраструктурой США.