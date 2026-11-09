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ЕС предоставит Украине экстренную финансовую помощь: что известно о новом механизме

Украина получила еще €4,36 млрд от ЕС
Украина получила еще €4,36 млрд от ЕС

Европейский Союз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях для оперативного предоставления Украине средств на первоочередные нужды.

Как пишет Dilo, о соответствующей договоренности сообщил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает "Интерфакс-Украина".

Необходимость дополнительного финансирования связана со сложной ситуацией в украинских городах и общинах, где из-за российских ударов возникли проблемы со снабжением электроэнергией, водой и теплом.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Днепропетровщине, Сумщине, Донбасе и Херсоне.

"Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим", - сообщил президент.

На что Украина может получить дополнительную помощь

В ходе разговора стороны также обсудили расширение энергетической и гуманитарной поддержки Украины накануне зимы.

Речь идет о помощи по преодолению последствий российских атак и обеспечению первоочередных потребностей населения и общин. В то же время, конкретные направления использования средств, объем финансирования и сроки его поступления пока не объявлены.

По словам президента, над практической проработкой механизма уже работают соответствующие команды.

Зеленский и фон дер Ляен обсудили евроинтеграцию Украины

Отдельной темой переговоров стали отношения Украины с Европейским Союзом и продвижение к членству в ЕС.

Зеленский напомнил, что Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет по расширению Евросоюза, в котором положительно оценила прогресс Украины.

Президент отметил необходимость открыть все переговорные кластеры и начать работу над закрытием соответствующих разделов.

Что известно о переговорах по восстановлению Украины

Кроме финансовой и энергетической поддержки, Зеленский и фон дер Ляен скоординировали позиции по дальнейшим дипломатическим контактам, в частности, встречи в Абу-Даби.

Президент сообщил, что во время недавних переговоров в Брюсселе украинская и европейская команды работали над планом обновления Украины и гарантиями безопасности со стороны Европы.

Таким образом, договоренность о применении механизма экстренной помощи стала одним из результатов переговоров о поддержке Украины на фоне сложной ситуации с критической инфраструктурой и подготовки к зимнему периоду.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не получила $16 млрд американской помощи, предусмотренной предварительными договоренностями и решениями. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев должен добиваться предоставления этих средств, выстраивая диалог с новой политической инфраструктурой США.

Автор:
Ольга Опенько

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