ЄС надасть Україні екстрену фінансову допомогу: що відомо про новий механізм

Європейський Союз застосує спеціальний механізм допомоги в надзвичайних ситуаціях, щоб оперативно надати Україні кошти на першочергові потреби.

Як пише Dilo, про відповідну домовленість повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує "Інтерфакс-Україна".

Необхідність додаткового фінансування пов'язана зі складною ситуацією в українських містах і громадах, де через російські удари виникли проблеми з постачанням електроенергії, води та тепла.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація наразі у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

"Ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим", — повідомив президент.

На що Україна може отримати додаткову допомогу

Під час розмови сторони також обговорили розширення енергетичної та гуманітарної підтримки України напередодні зими.

Йдеться про допомогу для подолання наслідків російських атак та забезпечення першочергових потреб населення і громад. Водночас конкретні напрями використання коштів, обсяг фінансування та строки його надходження наразі не оголошені.

За словами президента, над практичним опрацюванням механізму вже працюють відповідні команди.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію України

Окремою темою переговорів стали відносини України з Європейським Союзом та подальше просування до членства в ЄС.

Зеленський нагадав, що Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про розширення Євросоюзу, в якому позитивно оцінила прогрес України.

Президент наголосив на необхідності відкрити всі переговорні кластери та розпочати роботу над закриттям відповідних розділів.

Що відомо про переговори щодо відновлення України

Крім фінансової та енергетичної підтримки, Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції щодо подальших дипломатичних контактів, зокрема зустрічі в Абу-Дабі.

Президент повідомив, що під час нещодавніх переговорів у Брюсселі українська та європейська команди працювали над планом відновлення України та гарантіями безпеки з боку Європи.

Таким чином, домовленість про застосування механізму екстреної допомоги стала одним із результатів переговорів щодо підтримки України на тлі складної ситуації з критичною інфраструктурою та підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ має домагатися надання цих коштів, водночас вибудовуючи діалог із новою політичною інфраструктурою США.