Помощь перед зимой: Исландия выделила еще 550 тысяч евро на восстановление украинской энергетики

Министерство иностранных дел Исландии внесло дополнительный грантовый взнос в размере 550 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Благодаря этому шагу общая сумма финансовой помощи от Исландии в рамках Фонда составила почти 9 миллионов евро.

Предоставленные средства будут направлены на закупку необходимого энергетического оборудования для оперативных ремонтов и подготовки отечественной энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Всего с начала работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступило более 2 миллиардов евро грантовых средств. Финансовую помощь оказали 39 иностранных спонсоров, среди которых 26 стран-партнеров и 3 международных организации.

В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.

Ранее сообщалось, что украинский энергосектор требует более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.