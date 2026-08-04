Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,15

EUR

51,64

+0,37

Наличный курс:

USD

44,85

44,70

EUR

51,65

51,41

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Помощь перед зимой: Исландия выделила еще 550 тысяч евро на восстановление украинской энергетики

Исландия направила новые средства на энергооборудование для Украины
Исландия направила новые средства на энергооборудование для Украины / Минэнерго

Министерство иностранных дел Исландии внесло дополнительный грантовый взнос в размере 550 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Благодаря этому шагу общая сумма финансовой помощи от Исландии в рамках Фонда составила почти 9 миллионов евро.

Предоставленные средства будут направлены на закупку необходимого энергетического оборудования для оперативных ремонтов и подготовки отечественной энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Всего с начала работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступило более 2 миллиардов евро грантовых средств. Финансовую помощь оказали 39 иностранных спонсоров, среди которых 26 стран-партнеров и 3 международных организации.

В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.

Ранее сообщалось, что украинский энергосектор требует более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.

Автор:
Татьяна Бессараб