Италия предоставит еще 10 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

Италия предоставит Украине дополнительные 10 млн. евро для проведения восстановительных работ в энергетическом секторе. Соответствующее соглашение подписали посол Италии в Украине Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский.

Новый вклад будет направлен через Фонд поддержки энергетики Украины, финансирующий ремонты и восстановление энергетической инфраструктуры. Ранее Италия уже выделила на эти нужды 13 млн. евро.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы укрепления украинской энергосистемы и дальнейшую интеграцию Украины в энергетическое пространство ЕС.

Отдельно говорилось о:

привлечение новых вкладов в Фонд поддержки энергетики;

инвестиции международного бизнеса в украинский энергетический сектор;

запуск обновленных аукционов на строительство нового поколения;

механизмы страхования и понижения военных рисков для инвесторов.

Для энергетического сектора Украины новое финансирование означает дополнительный ресурс для восстановления поврежденных объектов и поддержки стабильной работы системы в условиях войны. В то же время, правительство рассчитывает использовать новые механизмы для привлечения международного капитала в развитие генерации и энергетической инфраструктуры.

За четыре года работы Фонда поддержки энергетики Украина вместе с международными партнерами привлекла 1,9 млрд евро. В 2026 году государство планирует мобилизовать еще 5,4 млрд. евро на восстановление и защиту энергосектора.