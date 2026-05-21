Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Италия предоставит еще 10 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

Италия выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановление энергетики
Италия выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановление энергетики

Италия предоставит Украине дополнительные 10 млн. евро для проведения восстановительных работ в энергетическом секторе. Соответствующее соглашение подписали посол Италии в Украине Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Новый вклад будет направлен через Фонд поддержки энергетики Украины, финансирующий ремонты и восстановление энергетической инфраструктуры. Ранее Италия уже выделила на эти нужды 13 млн. евро.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы укрепления украинской энергосистемы и дальнейшую интеграцию Украины в энергетическое пространство ЕС.

Отдельно говорилось о:

  • привлечение новых вкладов в Фонд поддержки энергетики;
  • инвестиции международного бизнеса в украинский энергетический сектор;
  • запуск обновленных аукционов на строительство нового поколения;
  • механизмы страхования и понижения военных рисков для инвесторов.

Для энергетического сектора Украины новое финансирование означает дополнительный ресурс для восстановления поврежденных объектов и поддержки стабильной работы системы в условиях войны. В то же время, правительство рассчитывает использовать новые механизмы для привлечения международного капитала в развитие генерации и энергетической инфраструктуры.

За четыре года работы Фонда поддержки энергетики Украина вместе с международными партнерами привлекла 1,9 млрд евро. В 2026 году государство планирует мобилизовать еще 5,4 млрд. евро на восстановление и защиту энергосектора.

Автор:
Татьяна Гойденко