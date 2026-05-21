Італія надасть ще 10 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Італія надасть Україні додаткові 10 млн євро для проведення відновлювальних робіт в енергетичному секторі. Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

Новий внесок буде спрямований через Фонд підтримки енергетики України, який фінансує ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури. Раніше Італія вже виділила на ці потреби 13 млн євро.

Під час переговорів сторони також обговорили питання зміцнення української енергосистеми та подальшу інтеграцію України до енергетичного простору ЄС.

Окремо йшлося про:

залучення нових внесків до Фонду підтримки енергетики;

інвестиції міжнародного бізнесу в український енергетичний сектор;

запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації;

механізми страхування та зниження воєнних ризиків для інвесторів.

Для енергетичного сектору України нове фінансування означає додатковий ресурс для відновлення пошкоджених об'єктів та підтримки стабільної роботи системи в умовах війни. Водночас уряд розраховує використати нові механізми для залучення міжнародного капіталу в розвиток генерації та енергетичної інфраструктури.

Додамо, за чотири роки роботи Фонду підтримки енергетики Україна разом із міжнародними партнерами залучила 1,9 млрд євро. У 2026 році держава планує мобілізувати ще 5,4 млрд євро на відновлення та захист енергосектору.