Україна отримала понад 72 млн євро на підтримку енергетики: які країни зробили внески

Україна отримала від партнерів понад 72 млн євро на підтримку енергетики

Протягом квітня до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески на загальну суму 72,3 млн євро. Грошову допомогу надали Канада, Хорватія та Велика Британія.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненергетики.

Нові зобов'язання

Окрім фактичних надходжень, у квітні було зафіксовано нові фінансові обіцянки. Зокрема:

  • Єврокомісія підписала документи на надання 10 млн євро; 
  • італійський уряд анонсував внесок у розмірі 10 млн євро; 
  • приватна латвійська компанія виділить 0,5 млн євро; 
  • Канада задекларувала додаткові 155 тис. євро.

Закупівля та постачання обладнання

У квітні через механізми Фонду було підписано контракти на постачання критично важливого майна на суму близько 8,1 млн євро. За ці кошти закуплять обладнання для підсилення електромереж, захисту енергооб'єктів, модернізації підстанцій, генерації та газової інфраструктури.

Також за раніше укладеними договорами у квітні відбулися поставки обладнання на 5,7 млн євро. В енергетичну систему передали:

  • комплектні трансформаторні підстанції; 
  • системи моніторингу турбогенераторів; 
  • техніку для відновлення інфраструктури.

Станом на сьогодні до Фонду надійшли кошти на суму майже 1,934 млрд євро. Донорську підтримку надали 37 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів, а також 3 міжнародні організації.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергетичної системи до наступного опалювального сезону. Основні зусилля зосереджені на захисті інфраструктури, ремонтах і накопиченні газу.

Автор:
Тетяна Ковальчук