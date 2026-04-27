Україна шукає 5,4 млрд євро для проходження опалювального сезону

Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергетичної системи до наступного опалювального сезону. Основні зусилля зосереджені на захисті інфраструктури, ремонтах і накопиченні газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Підготовка до зими 2026

Під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group було заявлено, що для належної підготовки до опалювального сезону Україні потрібно не менше 5,4 млрд євро.

Наступна зима стане серйозним випробуванням для енергосистеми. Серед ключових напрямів роботи - посилення захисту енергетичної інфраструктури, пришвидшення закупівель обладнання для відновлення, розвиток розподіленої генерації, проведення масштабних ремонтів і формування достатніх запасів газу.

Українські спеціалісти вже провели огляд восьми теплових електростанцій, які виведені з експлуатації в країнах Європи, зокрема у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. За результатами визначено обладнання, придатне для передачі Україні. Наразі процес переходить до етапу транспортування та встановлення цього обладнання на пошкоджених об’єктах.

Важливу роль відіграє і Фонд підтримки енергетики України, для якого наразі необхідно залучити 829 млн євро.

Україна висловлює вдячність міжнародним партнерам за підтримку та солідарність. Кожен внесок допомагає зміцнити енергетичну систему та наближає стабільне проходження зими.

Нагадаємо, Україна планує наростити потужності атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року. Це стане основою нової енергетичної архітектури країни.