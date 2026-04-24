Ставка на атомну енергетику: Україна планує збільшити потужності АЕС

Україна планує наростити потужності атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року. Це стане основою нової енергетичної архітектури країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з представниками наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на чолі з Руміною Велші.

Ставка на атомну енергетику

"Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Наша амбіція – 25 ГВт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року", - наголосив очільник Міненерго.

Він зауважив, що на порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС.

Шмигаль підкреслив, що Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально-інтегровану систему, починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій, і завершуючи цикл зберіганням відпрацьованого ядерного палива.

"Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація СхідГЗК і приєднання його до "Енергоатому". Відповідний законопроєкт ми вже внесли до Верховної Ради", - зазначив Шмигаль.

Зауважимо, Міністерство енергетики розглядає два варіанти добудови енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.