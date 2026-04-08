Україна розглядає два варіанти добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС – Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Міненерго

Міністерство енергетики розглядає два варіанти добудови енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, атомна генерація стане основою нової енергетичної архітектури, оскільки дозволяє покривати базове навантаження на енергомережу.

"Відповідно, Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що також у планах Міненерго— включення "СхідГЗК" до складу "Енергоатома". Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Це дозволить створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці.

Шмигаль повідомив, що енергетики працюють над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки, додавши, що наразі триває активне будівництво захисних споруд.

"Ще один вектор роботи — модернізація потужності та будівництво додаткових резервних ліній передач, що посилить нашу енергетичну безпеку загалом. Домовились працювати в цьому напрямку", - наголосив міністр.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. "Енергоатом" хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Раніше повідомлялося, що Україна не досягла прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів російських реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької атомної електростанції і наразі опрацьовує альтернативні варіанти.

Автор:
Світлана Манько