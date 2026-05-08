Які найпопулярніші нові авто в Україні серед приватних покупців і бізнесу

У квітні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував різні вподобання приватних покупців і бізнесу. Якщо українці найчастіше обирали кросовери для особистого користування, то компанії робили ставку на практичні моделі для роботи та корпоративних автопарків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Загалом у квітні український автопарк поповнили близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Із них 66% придбали приватні клієнти, а 34% — юридичні особи.

У річному вимірі продажі в приватному сегменті скоротилися на 1%, тоді як корпоративний сектор зріс на 13%.

Серед приватних покупців найбільший попит мали:

Toyota RAV4 — 291 авто Hyundai Tucson — 179 BMW 3 Series — 139 Renault Duster — 130 Mazda CX5 — 124

У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster, який компанії придбали 449 разів.

Також у топі:

Renault Duster — 449 авто Skoda Kodiaq — 67 Toyota RAV4 — 66 Volkswagen Touareg — 62 Citroen C-Elysee — 51

Структура попиту показує, що бізнес активніше оновлює автопарки, попри загальне уповільнення ринку. Корпоративні клієнти традиційно орієнтуються на практичність, витрати на обслуговування та універсальність моделей, тоді як приватні покупці частіше обирають кросовери середнього класу.

У підсумку, корпоративний сегмент залишається одним із драйверів українського авторинку, тоді як попит населення демонструє стриману динаміку на тлі економічної невизначеності.

Зауважимо, у квітні найпопулярнішим авто на українському ринку став кросовер Renault Duster.