Ринок електрокарів України: внутрішні продажі злетіли на 136%, а імпорт обвалився вдвічі

Квітень зафіксував різку зміну трендів: загальний обсяг ринку склав 9 122 авто, де головним драйвером стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.

Нові електромобілі: лідирують китайські бренди

Частка автомобілів, вироблених у КНР, у сегменті нових електрокарів склала 82%. Бренд BYD утримує позиції лідера завдяки моделям Leopard 3 та Sea Lion 06. Volkswagen з моделлю ID. Unyx конкурує з марками Zeekr та Xiaomi. Хоча обсяг нового імпорту зріс на 118,5% порівняно з березнем, він залишається на 45,8% нижчим за показник минулого року.

Тп-10 моделей нових електромобілів



Імпорт вживаних авто та вплив ПДВ

Введення ПДВ спричинило падіння імпорту вживаних електромобілів на 54% порівняно з квітнем минулого року. Протягом місяця було розмитнено 2 208 автомобілів. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються Nissan Leaf та Tesla Model Y і Model 3. У порівнянні з березнем поточного року зафіксовано зростання на 29,1%.

Топ-10 вживаних електромобілів



Внутрішній ринок

Внутрішні перепродажі стали найбільшим сегментом із результатом 6 407 угод. Це на 136,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішими моделями тут залишаються Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe та Model 3.

Топ-10 моделей перепродажу



Комерційний електротранспорт

У квітні зареєстровано 114 вживаних електровантажівок. Модель Renault Kangoo ZE займає 50% цього ринку. Також автопарки поповнили по 10 одиниць моделей Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito та Sprinter. Ринок нових електричних вантажівок склав 7 одиниць за місяць.

Фактори впливу

Зростання податкового навантаження на імпорт стимулювало попит на внутрішні активи. Аналітики зазначають, що власники електрокарів не поспішають їх продавати через економію на пальному, що в майбутньому може призвести до дефіциту та зростання цін на вторинному ринку.

"Квітневі підсумки були нами передбачені ще торік, коли активно обговорювалася тема ПДВ на електромобілі. Більша ціна на імпортні авто перемкнула увагу на внутрішній ринок... І якщо при цьому хтось пропонує запровадити додаткові податки власникам чи покупцям електромобілів - це не спроба допомогти країні, це прямий шлях до знищення сегмента як такого... і повернення на мінус 10-15 років назад у розвитку екологічного сучасного транспорту, який не залежить від нафти".

Експерти додають, що китайські авто залишаються популярними завдяки нижчій ціні порівняно з європейськими аналогами, а ринок вживаного імпорту хоч і відновлюється, але навряд чи повернеться до колишніх обсягів найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що український ринок електроавтомобілів постраждав від регуляторних обмежень Китаю, які передбачають, що авто має перебувати на реєстрації в КНР не менше шести місяців перед експортом.