Емірати частково закрили повітряний простір: що відомо про нову атаку Ірану

Вперше за кілька тижнів Об’єднані Арабські Емірати оголосили про часткове закриття свого повітряного простору внаслідок масованої атаки іранських ракет та безпілотників.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Масштаб атаки

Офіційні представники ОАЕ підтвердили, що системи протиповітряної оборони країни були активовані в екстреному режимі для відбиття масованого удару в понеділок.

Загалом іранська сторона запустила 12 балістичних та три крилаті ракети, а також чотири безпілотні літальні апарати.

Цей інцидент став найбільш серйозним порушенням квітневої угоди про припинення вогню, яка була досягнута за посередництва США та Ізраїлю.

Введення обмежень для авіації

Згідно з офіційним повідомленням NOTAM, влада Еміратів запровадила часткову заборону на польоти, яка діятиме щонайменше тиждень.

До 11 травня повітряний рух здійснюватиметься виключно за визначеними траєкторіями, а для вхідних рейсів запроваджено спеціальні заходи регулювання потоків.

Ситуація кардинально змінилася порівняно з минулим тижнем, коли управління цивільної авіації лише звітувало про повне зняття обмежень та повернення до штатного режиму роботи.

Зміна маршрутів

Дані сервісу Flightradar24 свідчать про значні затримки в розкладі міжнародних аеропортів. Десятки літаків, що прямували до Дубая та сусідніх еміратів, були змушені кружляти в зонах очікування за межами державного кордону.

Частина повітряних суден виконала вимушену посадку в Маскаті, Оман. Нова хвиля агресії поставила під сумнів безпеку одного з найважливіших авіаційних вузлів світу.

Вплив на цивільну авіацію та економіку

Найбільший перевізник регіону, авіакомпанія Emirates, продовжує функціонувати лише на 75% від своєї потужності порівняно з періодом до початку конфлікту.

Керівництво аеропорту Дубая прогнозує, що для відновлення рекордних показників пасажиропотоку знадобиться ще щонайменше рік.

Постійна загроза обстрілів з боку Ірану стримує іноземні авіакомпанії від повноцінного повернення на ринок ОАЕ та суттєво знижує попит на перельоти через нестабільну безпекову ситуацію.

Нагадаємо, Іран атакував нафтовий термінал VTTI в Об'єднаних Арабських Еміратах, спровокувавши пожежу в промисловій зоні міста Фуджейра. Системи протиповітряної оборони країни виявили чотири крилаті ракети, три з яких були успішно перехоплені над територіальними водами, а четверта впала в море.