Іран атакував великий нафтовий термінал в Еміратах: виникла пожежа

Пожежа на нафтовому центрі Фуджейри в ОАЕ

Іран атакував нафтовий термінал VTTI в Об'єднаних Арабських Еміратах, спровокувавши пожежу в промисловій зоні міста Фуджейра. 

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Об’єкт, який має стратегічне значення та перебуває у спільній власності міжнародних гігантів Vitol Group, IFM Global Infrastructure Fund та національної нафтової компанії Абу-Дабі Adnoc, став ціллю атаки на тлі активізації бойових дій поблизу Ормузької протоки.

За повідомленням місцевої влади Фуджейри, в нафтопромисловій зоні міста спалахнула масштабна пожежа, спричинена ударом іранського безпілотника. Цей інцидент став частиною ширшої хвилі атак, що прокотилася регіоном у понеділок.

Зокрема, компанія Adnoc раніше повідомила про пошкодження одного зі своїх танкерів, який був атакований двома іранськими дронами біля узбережжя Оману.

Подібні дії безпосередньо загрожують стабільності поставок сировини через ключову морську артерію, що вже викликало серйозне занепокоєння серед глобальних трейдерів та інвесторів.

Враховуючи статус власників терміналу, атака має не лише військовий, а й значний фінансовий вимір, оскільки Vitol є найбільшим у світі незалежним нафтотрейдером. Наразі профільні служби працюють над локалізацією пожежі, а ринок очікує на офіційну реакцію міжнародної спільноти щодо безпеки судноплавства у регіоні.

За даними Міноборони ОАЕ, системи протиповітряної оборони країни виявили чотири крилаті ракети, три з яких були успішно перехоплені над територіальними водами, а четверта впала в море.

В країні не вщухають сигнали ракетної небезпеки. Через загрозу повітряних ударів міжнародний аеропорт Дубая повністю припинив обслуговування рейсів.

Нагадаємо, світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.

Автор:
Тетяна Бесараб