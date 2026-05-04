Нафта подешевшала після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви президента США Дональд Трамп про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на нафту

Ціни на нафту в понеділок, 4 травня, продемонстрували незначне зниження на тлі заяви США щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 6 центів (0,1%) — до 108,11 долара за барель після падіння на 2,23 долара напередодні. Американська нафта West Texas Intermediate знизилася до 101,50 долара за барель, втративши 44 центи (0,4%) після попереднього зниження на 3,13 долара.

Попри це, обидва еталонні сорти нафти залишаються вище психологічної позначки у 100 доларів за барель.

Причини коливань

Ринок нафти залишається під впливом геополітичних ризиків і перебоїв у постачанні. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що США допомагатимуть суднам безпечно проходити через Ормузьку протоку - ключовий маршрут транспортування нафти.

Втім, відсутність мирної угоди між США та Іран, а також обмежене судноплавство через протоку підтримують високий рівень цін.

Додатковим фактором є рішення OPEC+ збільшити видобуток нафти у червні на 188 тисяч барелів на добу. Однак експерти вважають, що це зростання залишатиметься переважно номінальним, поки ситуація в регіоні не стабілізується.

Аналітики також зазначають, що без відновлення стабільних поставок через Ормузьку протоку ціни на нафту можуть і надалі залишатися високими з потенціалом до зростання.

Зауважимо, що глухий кут у відносинах між Вашингтоном та Тегераном вже підняв світові ціни на нафту до чотирирічного максимуму.

Український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.