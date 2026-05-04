Україна збільшила експорт яєць на 77%: основні напрямки поставок

У 2025 році Україна суттєво наростила експорт курячих яєць - обсяги поставок зросли на 77% і досягли 137,5 тис. тонн, попри незначне скорочення загального виробництва.

Виробництво та структура ринку

У 2025 році виробництво яєць в Україні дещо скоротилося - на 0,5% у порівнянні з попереднім роком і становило 11 434 млн штук. Це також на 13% нижче середнього показника за останні п’ять років.

Водночас змінилася структура виробництва: частка промислових підприємств зросла до 54% (6 085 млн штук), тоді як у домогосподарствах вона зменшилася до 46% - з 5 531 до 5 349 млн штук.

Попри складні економічні умови, великі виробники зберігають стабільність завдяки автоматизації процесів, впровадженню сучасних систем управління та сертифікації продукції. Натомість у приватних господарствах виробництво скорочується через високі витрати на корми та обмежені фінансові можливості.

Експорт і ринки збуту

На тлі внутрішнього скорочення виробництва експорт курячих яєць у 2025 році зріс на 77% і досяг 137,5 тис. тонн. Основним ринком залишився Європейський Союз, який забезпечив 73,3% поставок. Також продукція експортувалася до інших європейських країн (12,7%), держав Близького Сходу (8%), Південно-Східної Азії (3,2%) та інших регіонів.

Зростання експорту пояснюється високим попитом з боку країн ЄС та вигідним географічним розташуванням України щодо основних торговельних партнерів.

Водночас експорт яєчних продуктів зріс лише на 3% — до 7,8 тис. тонн, з яких понад 95% було поставлено до країн ЄС.

Аналітики відзначають, що попри складні умови, українська яєчна галузь демонструє стійкість, поступово посилюючи позиції на міжнародних ринках завдяки підвищенню якості продукції та відповідності європейським стандартам.

