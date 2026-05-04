Україна збільшила експорт яєць на 77%: основні напрямки поставок

Експорт яєць зріс на 77% / Pexels

У 2025 році Україна суттєво наростила експорт курячих яєць - обсяги поставок зросли на 77% і досягли 137,5 тис. тонн, попри незначне скорочення загального виробництва.

Виробництво та структура ринку

У 2025 році виробництво яєць в Україні дещо скоротилося - на 0,5% у порівнянні з попереднім роком і становило 11 434 млн штук. Це також на 13% нижче середнього показника за останні п’ять років.

Водночас змінилася структура виробництва: частка промислових підприємств зросла до 54% (6 085 млн штук), тоді як у домогосподарствах вона зменшилася до 46% - з 5 531 до 5 349 млн штук.

Попри складні економічні умови, великі виробники зберігають стабільність завдяки автоматизації процесів, впровадженню сучасних систем управління та сертифікації продукції. Натомість у приватних господарствах виробництво скорочується через високі витрати на корми та обмежені фінансові можливості.

 Експорт і ринки збуту

На тлі внутрішнього скорочення виробництва експорт курячих яєць у 2025 році зріс на 77% і досяг 137,5 тис. тонн. Основним ринком залишився Європейський Союз, який забезпечив 73,3% поставок. Також продукція експортувалася до інших європейських країн (12,7%), держав Близького Сходу (8%), Південно-Східної Азії (3,2%) та інших регіонів.

Зростання експорту пояснюється високим попитом з боку країн ЄС та вигідним географічним розташуванням України щодо основних торговельних партнерів.

Водночас експорт яєчних продуктів зріс лише на 3% — до 7,8 тис. тонн, з яких понад 95% було поставлено до країн ЄС.

Аналітики відзначають, що попри складні умови, українська яєчна галузь демонструє стійкість, поступово посилюючи позиції на міжнародних ринках завдяки підвищенню якості продукції та відповідності європейським стандартам.

Нагадаємо, у березні 2026 року український експорт м’яса птиці та яєць досяг найвищих показників з початку війни, попри коливання світових цін. Частка країн ЄС у закупівлях була найвищою.

Автор:
Ольга Опенько