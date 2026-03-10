Інфляція в Україні у лютому зросла до 1%: як змінилися ціни на продукти, паливо та зв'язок

У лютому 2026 року споживчі ціни зросли на 1,0% порівняно із січнем і на 7,6% — у річному вимірі. Базова інфляція за місяць становила 0,7%, а за рік — 7,0%. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали овочі. Також відчутно здорожчали послуги зв'язку.

Як пише Delo.ua, статистику опублікував Держстат.

У лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали овочі, що є типовим явищем для цього періоду – 13%. На 6,1–0,4% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої.

Водночас на 4,1–0,3% знизилася вартість м’яса птиці, свинини, цукру, масла, сала, кисломолочки та сирів.

Як змінилася вартість продуктів харчування та залізничний транспорт у лютому 2026

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,7%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,2%.

Транспорт здорожчав на 1,4% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,3%. Водночас на 2,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

Нагадаємо, що інфляція в Україні в січні 2026 року зросла до 0,7% проти 0,2% у грудні 2025 року та становила 7,4% у річному вимірі.