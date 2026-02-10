Запланована подія 2

Інфляція в Україні у січні зросла до 0,7%: як змінилися ціни на овочі, паливо та зв'язок

У січні інфляція в Україні зросла до 0,7%.

Інфляція в Україні в січні 2026 року зросла до 0,7% проти 0,2% у грудні 2025 року та становила 7,4% у річному вимірі. Базова інфляція в січні порівняно із груднем 2025 року становила 0,4%, із січнем 2025 року - 7,0%. Найбільше ціни зросли на овочі та послуги зв'язку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі — на 14,7%. Зросли ціни на продукти переробки зернових (від 0,2 до 1%), фрукти (+2,5%), рибу та морепродукти (+1,7%), соняшникову олію (+1%), а також яловичину, молоко та молочні продукти, хліб, безалкогольні напої. Водночас на 7,7% подешевшали яйця, на 2,2–0,5% знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис, сало. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема, одяг – на 5,7%, взуття – на 3,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,4% і проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%. Послуги готелів та ресторанів також зросли — на 0,9%. Освіта і відпочинок подорожчали на 0,4%.

Фото 2 — Інфляція в Україні у січні зросла до 0,7%: як змінилися ціни на овочі, паливо та зв'язок
Зміни споживчих цін. Дані Держстату.

Нагадаємо, у річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня 2025 року зменшилася до 8% з 9,3% за підсумками листопада та виявилася нижчою за інфляцію 2024 року у 12%.

Автор:
Тетяна Ковальчук