Инфляция в Украине в январе выросла до 0,7%: как изменились цены на овощи, топливо и связь

инфляция
В январе инфляция в Украине выросла до 0,7%.

Инфляция в Украине в январе 2026 года выросла до 0,7% против 0,2% в декабре 2025 года и составила 7,4% в годовом исчислении. Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем 2025 составила 0,4%, с январем 2025 года — 7,0%. Больше всего цены выросли на овощи и услуги связи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего подорожали овощи - на 14,7%. Выросли цены на продукты переработки зерновых (от 0,2 до 1%), фрукты (+2,5%), рыбу и морепродукты (+1,7%), подсолнечное масло (+1%), а также говядину, молоко и молочные продукты, хлеб, безалкогольные напитки. В то же время, на 7,7% подешевели яйца, на 2,2–0,5% снизились цены на свинину, масло, мясо птицы, сахар, рис, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности одежда – на 5,7%, обувь – на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,4% и проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно.

В связи с этим цены выросли на 4,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 33,0% и мобильную связь на 6,1%. Услуги гостиниц и ресторанов также выросли – на 0,9%. Образование и отдых подорожали на 0,4%.

Фото 2 — Инфляция в Украине в январе выросла до 0,7%: как изменились цены на овощи, топливо и связь
Изменения потребительских цен. Данные Госстата.

Напомним, в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря 2025 года уменьшилась до 8% с 9,3% по итогам ноября и оказалась ниже инфляции 2024 года в 12%.

Автор:
Татьяна Ковальчук