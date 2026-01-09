Инфляция в Украине в 2025 году уменьшилась до 8%: что подорожало и подешевело больше всего

В годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря 2025 года уменьшилась до 8% с 9,3% по итогам ноября и оказалась ниже инфляции 2024 года на 12%. Больше всего за год подорожали яйца, фрукты, транспортные и коммунальные услуги, а овощи, обувь и одежда, наоборот, потеряли в цене.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Что с ценами на продукты и напитки?

В годовом исчислении продукты питания подорожали на 17,4%. Однако ситуация крайне неравномерна. Больше всего за год подорожали яйца (+35,4%), фрукты (+29%) и подсолнечное масло (+28,7%). Только за один месяц (декабрь к ноябрю) цены на яйца подскочили на 5,6%, в то время как фрукты упали в цене на 4,1%.

Единственной категорией, показавшей значительное снижение цены, стали овощи – они упали в цене на 29,8% по сравнению с декабрем 2024 года. Также на 9,7% снизился в цене сахар.

Коммунальные услуги, связь и образование

Расходы на жилье и коммуналку в целом за год выросли на 8,9%. Стоимость электроэнергии выросла на 19,3%. Образование и связь также стали дороже - на 13% и 17,1% соответственно.

Кроме того, посещения заведений отдыха в прошлом году обошлись дороже на 14,5% по сравнению с показателем 2024 года.

Одежда, обувь и транспорт

Для покупателей одежды год оказался благоприятным: эта категория подешевела на 5%. Особенно заметно снизились цены на обувь (-5,2% в год) и одежду (-4,9%). Только за декабрь цены в этом сегменте упали почти на 4% из-за сезонных распродаж.

Транспортная сфера, напротив, подорожала за год:

транспортные услуги выросли на 12,6%;

стоимость топлива и смазочных масел увеличилась на 6,3%;

проезд в поездах за декабрь прибавил 1,3% в стоимости.

Потребительские цены на товары и услуги, январь-декабрь 2025 года / Госстат

Напомним, в декабре сообщалось, что по росту стоимости основных продуктов в Украине заметно замедлилось: подешевела пшеница, стабилизировались цены на молоко и мясо, а давление на рынок уменьшилось из-за нового урожая и внешней конъюнктуры.