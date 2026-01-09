Інфляція в Україні в 2025 році зменшилася до 8%: що подорожчало і подешевшало найбільше

У річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня 2025 року зменшилася до 8% з 9,3% за підсумками листопада та виявилася нижчою за інфляцію 2024 року у 12%. Найбільше за рік здорожчали яйця, фрукти, транспортні та комунальні послуги, а овочі, взуття та одяг навпаки втратили у ціні.

Як пише Delo.ua, про повідомила Державна служба статистики.

Що з цінами на продукти та напої?

У річному вимірі продукти харчування здорожчали на 17,4%. Проте ситуація вкрай нерівномірна. Найбільше за рік здорожчали яйця (+35,4%), фрукти (+29%) та соняшникова олія (+28,7%). Лише за один місяць (грудень до листопада) ціни на яйця підскочили на 5,6%, тоді як фрукти впали в ціні на 4,1%.

Єдиною категорією, що показала значне зниження ціни, стали овочі — вони впали у вартості на 29,8% порівняно з груднем 2024 року. Також на 9,7% знизився в ціні цукор.

Комунальні послуги, зв'язок та освіта

Витрати на житло та комуналку в цілому за рік зросли на 8,9%. Вартість електроенергії зросла на 19,3%. Освіта та зв'язок також стали дорожчими — на 13% та 17,1% відповідно.

Крім того, відвідування закладів відпочинку минулого року обійшлися дорожче на 14,5% порівняно з показником 2024 року.

Одяг, взуття та транспорт

Для покупців одягу рік виявився сприятливим: ця категорія подешевшала на 5%. Особливо помітно знизилися ціни на взуття (-5,2% за рік) та одяг (-4,9%). Тільки за грудень ціни в цьому сегменті впали майже на 4% через сезонні розпродажі.

Транспортна сфера, навпаки, подорожчала за рік:

транспортні послуги зросли на 12,6%;

вартість палива та мастил збільшилася на 6,3%;

проїзд у потягах за грудень додав 1,3% у вартості.

Споживчі ціни на товари і послуги, січень-грудень 2025 року / Держстат

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що зростання вартості основних продуктів в Україні помітно сповільнилося: подешевшала пшениця, стабілізувались ціни на молоко та м’ясо, а тиск на ринок зменшився через новий урожай і зовнішню кон’юнктуру.